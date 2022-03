Guerra in Ucraina, annullata la partecipazione della Russia ad Euroflora 2022

Genova. La Federazione Russa, che pure rientrava tra i Paesi stranieri che avevano programmato la propria presenza, non parteciperà a Euroflora 2022, la grande manifestazione florovivaistica in programma dal 23 aprile all’8 maggio ai parchi di Nervi. La conferma arriva dagli organizzatori quando mancano due giorni alla conferenza stampa di lancio dell’evento.

“La Russia doveva solo compilare i moduli per confermare la partecipazione, visto che non aveva ancora formalizzato – spiega a Genova24 Rino Surace, responsabile marketing e progetti speciali della società Porto Antico che organizza la kermesse -. Era già in corso un’interlocuzione per un’area espositiva di grande pregio, a Villa Grimaldi, e avevamo già un progetto pronto. Pochi giorni dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, il consolato ci ha scritto per comunicarci la disdetta per ragioni di opportunità“.

Dunque nessun veto da parte delle istituzioni genovesi: sono stati direttamente gli organi della Federazione a sfilarsi dalla manifestazione spegnendo sul nascere ogni eventuale polemica. In caso contrario, però, è probabile che un input in questo senso sarebbe arrivato dal sindaco Marco Bucci, visto che in gioco non c’era la partecipazione di semplici cittadini o associazioni russe, ma di una rappresentanza dello Stato stesso attraverso il consolato. Una mossa che in qualche modo ha tolto a Comune e Regione le castagne dal fuoco.

La rinuncia della Russia, comunque, non influirà sulla qualità dell’esposizione: “Abbiamo rimodulato l’area, non è un problema. A Euroflora si lavora molto di raffinatezza, abbiamo trovato soluzioni alternative di grande prestigio”, assicura Surace. Tra i Paesi e le città estere che hanno confermato ci sono ad esempio la Cina, l’Olanda, la Spagna (con Murcia, gemellata con Genova), il Principato di Monaco e Nantes. Da quanto si apprende non ci sarà invece l’Ucraina. Le aree vengono concesse gratuitamente dall’organizzazione, in cambio ogni Paese deve provvedere a proprie spese all’allestimento.

Diversa era stata la dinamica che aveva portato all’annullamento di un festival su Dostoevskij al teatro Govi di Bolzaneto, che aveva scatenato le polemiche tre settimane fa a Genova. Anche in quel caso era coinvolto il consolato russo, che tuttavia non figurava tra gli ospiti ma tra gli organizzatori. E così la direzione aveva tagliato corto: “È contro ciò che esso rappresenta politicamente che va la nostra iniziativa, non certo verso gli artisti che si sono dimostrati comprensivi nei nostri confronti e che speriamo di poter ospitare appena la situazione dovesse migliorare. Il teatro Govi è un luogo di cultura, pace e speranza che non vuole aprirsi a chi preferisce le bombe alle parole”.