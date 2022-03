Savona. “Le città stanno con l’Ucraina” . È questo il messaggio che ha riunito questa mattina i sindaci del territorio e i cittadini in piazza Sisto IV, di fronte al palazzo comunale di Savona.

Bandiere con i colori della pace e dell’Ucraina sventolanti, adulti, bambini e anziani insieme: è così che la città della Torretta ha manifestato la sua vicinanza al popolo ucraino questa mattina alle 11.

“Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina abbiamo organizzato una raccolta per il nostro popolo – ha espresso il rappresentate della comunità ucraina a Savona -. La partecipazione dei cittadini è stata importante. Fino ad ora abbiamo raccolto e consegnato 80 tonnellate di beni di prima necessità. La raccolta continua ora a Quiliano, al Pilalunga. La comunità ucraina ringrazia tutti per la grandissima solidarietà dimostrata” .

“Quello che sta facendo Putin è disumano – ha aggiunto -, sta bombardando città, uccidendo civili, donne e bambini”. Il dissenso verso il presidente russo è stato manifestato anche dai tanti cartelli che hanno popolato questa mattina piazza Sisto IV che recitano “Putin assassino”, “Stop Putin, stop guerra”. Presenti alla manifestazione anche tanti bambini.

In rappresentanza del territorio, il primo cittadino savonese Marco Russo ha affermato: “Sono qui insieme a tanti sindaci che hanno deciso di dimostrare il proprio impegno verso il popolo ucraino. Ciascuno ha offerto il proprio contributo e sono felice di sottolineare la vicinanza e l’empatia di tutti noi che non smetteremo di diffondere la parola ‘Pace'”.

Oltre i sindaci del territorio tra cui quelli delle due Albisole, di Celle Ligure, Varazze, di Stella, di Vado Ligure, anche le forze dell’ordine, il Prefetto e il Questore.

Al termine della manifestazione sono stati intonati alcuni cori in lingua ucraina che hanno commosso i presenti.