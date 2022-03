Guerra, da Borghetto e Boissano partiti 150 scatoloni di aiuti

Borghetto Santo Spirito/Boissano. Sono stati consegnati nel punto di smistamento di Genova allestito da padre Roman Demush i primi 138 pacchi contenenti medicine, generi di prima necessità, vestiti e giochi per bimbi raccolti a Borghetto Santo Spirito e Boissano.

In tutto sono stati raccolti 61 pacchi di alimenti, 17 pacchi di prodotti per l’igiene della persona, 6 di medicine, 30 di indumenti per adulti e 9 di indumenti per bambini, 13 di biancheria e 2 di giocattoli.

I sindaci dei due comuni, Giancarlo Canepa e Rita Olivari, rivolgono “un caloroso ringraziamento a tutti i cittadini di Borghetto e Boissano che hanno dato prova di grande generosità e grazie a tutti i volontari della protezione civile di Borghetto Santo Spirito e di Boissano e della Croce Bianca di Borghetto e della Croce di Malta di Boissano e della Pro Loco di Boissano per il preziosissimo lavoro di raccolta e preparazione di tutta la merce”.