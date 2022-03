Guerra, attivo dal 15 marzo l’infopoint di Asl2 per l’assistenza ai rifugiati ucraini

Savona. A partire da martedì 15 marzo sarà attivo l’Infopoint di Asl2 per i rifugiati ucraini. Tale struttura sarà allestita di fronte alla Questura di Savona e sarà attiva dalle 8 alle 20 sette giorni su sette.

Sarà presente personale amministrativo e infermieristico e saranno effettuate le seguenti prestazioni: screening con tampone antigenico per la ricerca di SARS-CoV2 ( Tampone rinofaringeo); attribuzione del codice STP ( necessario per le cure sanitarie); attivazione percorso in caso di positività a Tampone antigenico rapido; fornitura e distribuzione di DPI ( maschere FFP2) per il successivo periodo di auto-sorveglianza; informazioni su strutture di accoglienza; appuntamento presso l’ambulatorio di sanità pubblica al Palacrociere.

Presso l’hub al terminal crociere di Savona sarà attivo l’ambulatorio di sanità pubblica: è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 ( ad esclusione delle chiusure straordinarie del 18 marzo, 1, 15, 18, 25, 28 e 29 aprile) dove saranno effettuate le seguenti prestazioni: attività di accoglienza sanitaria; screening Covid19; vaccinazione antiSarsCoV2 ed eventuali altre vaccinazioni; produzione documento STP; controllo dati per rilascio Green pass. Occorre presentare: passaporto; eventuale certificato vaccinale già posseduto; eventuale Green pass già posseduto.

Sarà possibile accedere alla sola vaccinazione antiSarsCoV2 anche presso: la struttura di Campolau ad Albenga lunedì e martedì dalle 11 alle 16; a Santa Caterina a Finalborgo il sabato dalle 11 alle 16; presso la scuola polizia penitenziaria di Cairo Montenotte il mercoledì dalle 9 alle 13. Per info contattare infovaccinocovid@asl2.liguria.it o il numero 019 9489499.