Guasto tra Albenga e Alassio, disagi al trasporto ferroviario: cancellazioni e ritardi

Albenga/Alassio. Un guasto ai sistemi automatici ha mandato in tilt il tratto di linea ferroviaria tra Albenga e Alassio, lungo la Genova-Ventimiglia. Il problema tecnico si è verificato intorno alle 13:45 ed è stato risolto dal personale tecnico di Ferrovie dopo circa due ore.

In un primo tempo si sono verificati rallentamenti alla circolazione dei treni in transito, successivamente, anche per consentire l’azione dei tecnici in un tratto a binario unico, è stato reso necessario lo stop al trasporto ferroviario.

Trenitalia ha attivato pullman sostitutivi per i passeggeri per gli spostamenti tra Albenga e Alassio e viceversa, considerando che i convogli fermi hanno interessato entrambe le direzioni.

Complessivamente sono stati due i treni regionali cancellati, altri dieci hanno subito ritardi che in media si aggirano sui 50 minuti.

Stando a quanto riferito, nonostante ancora alcune ripercussioni subito dopo l’intervento di ripristino della linea, la situazione sta tornando alla normalità.