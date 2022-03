Green pass, aumentano i contagi ma secondo Costa “sarà un’estate senza restrizioni”

Liguria. Addio al green pass in estate, è questa una delle tappe della road map programmata dal Governo per l’uscita dalla pandemia. Uno step che si dovrebbe raggiungere nonostante l’attuale aumento dei contagi. A confermalo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, oggi a Genova per ribadire il sostegno alla candidatura di Marco Bucci.

“La prudenza deve ancora esserci”, ma “è ragionevole pensare che inizi una fase che ci riporterà presto alla normalità e ad un’estate senza restrizioni“, col green pass che “dal 1° maggio rimarrà in pochissimi posti”, ha detto.

“Con la fine dello stato d’emergenza non finisce la pandemia. I dati giornalieri sui contagi lo mettono ogni giorno in evidenza. Detto questo, dal 1° aprile si apre certamente una fase nuova ed è possibile aprirla grazie alla stragrande maggioranza dei cittadini che si sono vaccinati. Se oggi anche chi non è vaccinato riacquista spazi di libertà, dovrebbe ringraziare chi ha deciso di vaccinarsi – ha affermato Costa -. Nonostante ci sia un incremento dei contagi, la pressione sugli ospedali è sotto controllo”.

Quindi sarà anche un’estate senza green pass? “Col 1° maggio rimarrà in pochissimi posti, dopodiché è ragionevole pensare che si arriverà a una situazione di normalità”. E così anche le mascherine a scuola sono destinate a sparire: “Mi pare che la strada sia questa”.

L’attuale aumento dei contagi secondo Costa non metterà a rischio il cammino: “Mette in evidenza che ci troviamo di fronte a una variante molto più contagiosa. Anche qui l’elemento di incertezza è rappresentato dai non vaccinati perché sono quelli che rischiano di più di andare a caricare i nostri ospedali. E qui i dati ci dicono che dobbiamo continuare ogni giorno a lanciare un’opera di sensibilizzazione. Raccomandiamo di completare il ciclo di vaccinazione e sottoporsi alla dose booster perché è fondamentale”.