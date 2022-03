Alassio. Si è svolta ieri la tredicesima edizione della Granfondo MTB Muretto di Alassio.

Dopo due anni di stop forzato, il ritorno della granfondo di mountain bike ad Alassio si è confermata un assoluto successo.

Quasi settecento gli iscritti; alle ore 10 nelle griglie erano schierati sul lungomare e pronti a partire quasi seicento atleti. Al traguardo sono giunti in 535.

Numeri veramente importanti per questa edizione ha potuto riaccendere alla grande la passione in tutti. Un percorso totalmente rinnovato ha saputo stupire ed accontentare i più grazie ai passaggi molto tecnici.

Il primo ad arrivare al traguardo, come ormai da tradizione posizionato proprio sulla spiaggia, è stato Andrea Siffredi (Scott Racing Team), che ha guidato il gruppo dall’ultimo tratto di gara in un avvincente testa a testa che si è concluso con l’arrivo rocambolesco al secondo posto del compagno di squadra Jacopo Billi e la terza posizione di Nicolas Samparisi (KTM Brenta Brakes).

In ambito femminile invece è stata Costanza Fasolis (Pedale Leynicese) a dominare la gara, seguita da Gaia Gasperini (UCLA 1991) e Yara Monte (Rive Rosse Racing Team) che per colpa di un errore nel finale ha perso la seconda posizione mantenuta per tutta la corsa.

Una giornata all’insegna dello sport e del divertimento che l’organizzazione della Alassio Bike, ha saputo gestire al meglio.