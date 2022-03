Gli Zebroni ospitano a Cairo e a Loano Claudio Marchisio: “Grazie per l’affetto, l’ascolto e gli abbracci”

Una giornata che gli Zebroni difficilmente dimenticheranno. Lo Juventus Club con sede a Roccavignale, infatti, ha ospitato la bandiera bianconera Claudio Marchisio.

Il pluriscudettato ex centrocampista juventino e della nazionale italiana, con cui raggiunse la finale a Euro 2012, è stato ospite del club al teatro “Osvaldo Chebello” di Cairo Montenotte. Marchisio, intervistato dal socio del club Nicolò Zunino, ha ripercorso le tappe della sua carriera, iniziata e finita con i colori della Vecchia Signora, se si esclude una stagione “per farsi le ossa” con l’Empoli.

I tanti appassionati presenti hanno poi potuto conoscere ancor più da vicino il loro idolo in occasione della cena che si è svolta presso il locale Bee Fly di Loano. Entusiasta il presidente del club Alessio Fracchia: “È stato davvero bello ed emozionante. Abbiamo conosciuto una persona umile e disponibilissima con tutti, che non ha mai declinato né una foto né un autografo. Siamo orgogliosi di essere riusciti ad avere con noi una leggenda e un protagonista della storia della Juve”.

“Pensiamo che il calcio debba far sognare tutti e in particolar modo i bambini – prosegue Fracchia – Marchisio ha dimostrato di essere una persona squisita sotto tutti i punti di vista e nonostante si tratti di una star è stato come parlare e cenare con un amico. Per il nostro club, è stata una grande gioia permettere specialmente ai più piccoli di vedere dal vivo e conoscere un giocatore del suo calibro”.

Marchisio ha ringraziato per l’ospitalità attraverso un messaggio scritto sulla sua pagina Facebook personale.

Lo Juventus Club “Zebroni” è stato fondato nel giugno 2014 e conta la bellezza di circa 600 iscritti. “Siamo il più grande gruppo di tifosi juventini della Liguria e tra i primi quindici al mondo”, conclude con soddisfazione il presidente Fracchia.