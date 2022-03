Gli effetti della corsa sull’organismo: conferenza con esperti e medici a Loano

Loano. Cosa succede esattamente al nostro organismo durante uno sforzo? Quali sono gli effetti dell’alta montagna sulla nostra salute? Sono queste le domande alle quali cercherà di dare risposta la conferenza “Heart & Brain per Maremontana” in programma sabato 26 marzo dalle 16 alle 17.30 nella sala conferenze di Marina di Loano. L’evento di prevenzione medica si svolge nell’ambito dell’edizione 2022 della Vibram maremontana-Memorial Cencin De Francesco che si svolgerà nel corso del fine settimana nel comprensorio di Loano.

Sport e medicina vanno di pari passo, ma hanno una comunicazione difficile. Il progetto si prefigge il compito di accorciare le distanze tra gli atleti ed i professionisti del settore, che durante il pomeriggio cercheranno di spiegare in modo semplice e con alcuni accorgimenti pratici i benefici ed eventuali rischi della pratica sportiva del trail running.

Un cardiologo, un neurologo, uno specialista di medicina di montagna ed una psicologa faranno luce su aspetti di questa disciplina che non sempre sono conosciuti da atleti ed organizzatori di eventi.

Un incontro formativo non solo per gli atleti che saranno presenti, ma anche per i docenti che apriranno tavole di discussione aperte al pubblico, per avvicinare le esperienze di due mondi. UN evento rivolto a tutti coloro i quali desiderano capire qualcosa di più dei molteplici e complessi legami dell’attività sportiva con il corpo umano

Durante il pomeriggio interverranno il dottor Angelo Buscaglia ed il dottor Alessandro Russo (che presenteranno “Il trail visto dal cardiologo” e “Il trail visto dal neurologo”), il dottor Francesco Reforzo (che parlerà de “La medicina di montagna”) e la dottoressa Giorgia Maspes (che cercherà di entrare “Dentro la testa del trail runner”). Moderano l’incontro: Fulvio Massa, giornalista, fisioterapista, allenatore specialista in trail running; la dottoressa Annamaria Nicolino, del reparto di cardiologia del Santa Corona di Pietra Ligure; la dottoressa Marta Vitali, del reparto di medicina nucleare del Santa Corona di Pietra Ligure.

L’evento sarà improntato alla massima interattività per cui sarà possibile fare domande ai relatori.