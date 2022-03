Giornata mondiale dell’endometriosi, oltre 260 le donne in Liguria con un’esenzione

Liguria. Sono oltre 260 le donne con un’esenzione per endometriosi moderata e grave in Liguria. Per porre l’attenzione su una malattia fortemente invalidante come questa il 28 marzo ricorre la Giornata Mondiale dell’Endometriosi, istituita nel 2014.

Si tratta di una malattia benigna cronica e ricorrente, caratterizzata dalla presenza di endometrio, mucosa che normalmente riveste la superficie interna dell’utero, in zona “anomala”, cioè diversa dalla normale sede dell’utero e può interessare la donna già alla prima mestruazione (menarca) e accompagnarla fino alla menopausa.

In Italia sono affette da endometriosi circa il 10-15% delle donne in età riproduttiva; la patologia interessa circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficolta a concepire.

Nei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), approvati dal Ministero della Salute nel 2017, l’endometriosi è stata riconosciuta come una patologia cronica e invalidante per la quale le pazienti possono usufruire dell’esenzione di alcune prestazioni specialistiche di controllo e delle ecografie necessarie (esenzione 063).

“La cura di questa patologia richiede alta specializzazione e un approccio multidisciplinare per poter offrire un percorso diagnostico e un trattamento terapeutico adeguato alle donne che ne sono affette – sottolinea Giovanni Toti, presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria -. Ringrazio tutti i professionisti che lavorano ogni giorno nel Sistema sanitario della Liguria per offrire le migliori pratiche, organizzative e cliniche, alle donne affette da questa patologia, per troppo tempo sottovalutata”.