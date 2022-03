Giornata mondiale contro il papilloma virus, in Asl2 attivo dal 2012 lo screening del tumore della cervice uterina

Savona. In occasione della “Giornata mondiale contro il Papilloma virus (HPV)”, l’Asl2 Savonese ricorda che a partire dal dicembre 2012 l’Azienda ha attivato il programma di screening del tumore della cervice uterina, che si è potuto realizzare per l’esperienza maturata nell’ambito dell’anatomia patologica del San Paolo che già da anni svolgeva indagini con il test HPV.

Lo screening proposto in Asl2 è rivolto a tutte le donne di età compresa tra 25 e 64 anni, residenti nei Comuni della provincia. Il test è totalmente gratuito, può essere eseguito presso il consultorio più vicino a casa e non richiede impegnativa del medico curante.

Il prelievo è semplice, non doloroso e dura pochi minuti; fornisce un’elevata probabilità di identificare la malattia ad uno stadio realmente precoce. In caso di esito negativo, la persona, informata mediante lettera, viene ricontattata con una periodicità di cinque anni, come previsto dal programma del Ministero della Salute; in caso di esito positivo un operatore sanitario contatta telefonicamente l’interessata per indicarle il percorso da seguire e gli approfondimenti diagnostici necessari.

Nel corso del 2021 dalla Asl2 sono state invitate 24.167 donne con un’adesione del 55%.

Sempre in tema di HPV, in Asl2 è attiva dal 2007 la campagna vaccinale contro il virus dell’HPV sia per le ragazze che per i ragazzi che hanno compiuto 12 anni di età.

Purtroppo il Covid-19 ha influito negativamente anche su questo fronte: se nel periodo pre-pandemia si registrava un’adesione del 62% ora si è scesi al 40% circa. Per questo motivo la struttura complessa di igiene e sanità pubblica intende attivare un progetto per promuovere questo importante strumento di prevenzione.