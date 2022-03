Giornata internazionale della donna, a Savona un mese di iniziative. Russo: “Sia l’8 marzo tutto l’anno”

Savona. Un mese di eventi dedicati alla Giornata Internazionale della Donna. Film, incontri, presentazioni di libri, momenti di riflessione e di informazione, dentro e fuori il Palazzo del Comune di Savona. Dalla Sala Rossa al NuovoFilmStudio, dalle Sms ai centri commerciali, si parla di diritti e di contrasto alla violenza di genere.

“Non è mai abbastanza – dice il sindaco Marco Russo che, a dimostrazione di quanto ritiene importante la partita, ha trattenuto nelle proprie mani la delega alle pari opportunità -. La lotta alla violenza e alle discriminazioni deve essere tra i temi che ci guidano tutto l’anno”.

Tantissime le iniziative in campo (l’elenco completo è pubblicato qui) che partono lunedì 7 marzo a Palazzo Sisto in Sala Rossa con un incontro con Gianna Schelotto (scrittrice e psicoterapeuta), Giorgio Scaramuzzino (registra, attore e scrittore) e l’assessore alla cultura Nicoletta Negro sul perché sia ancora necessario celebrare questa giornata.

L’8 marzo al centro commerciale Le Officine viene inaugurata una panchina rossa, simbolo delle iniziative antiviolenza, realizzata da Conad, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Telefono Donna che, per l’occasione, terrà aperti gli uffici dalle 9.30 alle 18. “Questa panchina rossa è molto più di un semplice pezzo di arredo urbano. E’ un simbolo, e i simboli sono messaggi – dice l’assessore Elisa Di Padova -. Un messaggio di consapevolezza, ancor più forte perché dislocato in un luogo frequentato da moltissime persone, donne, uomini, bambini, anziani. Un messaggio che potrà essere colto e far riflettere e magari far scattare un campanello d’allarme, indurre le persone a porsi la domanda ‘Va tutto bene? Non c’è qualcosa di sbagliato?’. Non c’è festa della donna se non partiamo dalla prevenzione, dalla protezione delle donne e dalla formazione in tal senso nei confronti dei più piccoli”.

Un’altra panchina rossa verrà inaugurata nella stessa giornata all’Aps La Rocca, grazie anche a Udi e Isforcoop.

L’8 marzo porta a Savona (ore 11.30) l’assessore regionale alle pari opportunità Simona Ferro che sarà al caffè Besio di piazza Mameli insieme con il sindaco Russo per l’iniziativa ‘Un caffè per le donne’. Alle 17.30 Soroptimist e Isrec organizzano l’incontro (in Sala Rossa) Donne e Libertà, dedicato alle donne nella lotta di Liberazione. Oltre al sindaco e a Fiorenza Giorgi, partecipa Maria Luisa Madini che intervista Anna Traverso, archivista e bibliotecaria di Isrec.