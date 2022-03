Genova come Mariupol, Toti: “Paragone che fa venire i brividi. La battaglia dell’Ucraina è di tutti”

Liguria. “Il paragone di Zelensky in Parlamento fa venire i brividi a tutti noi, ma ci rende ancora più consapevoli che la battaglia dell’Ucraina è la battaglia di tutti”.

Lo ha dichiarato attraverso un post sulla sua pagina Facebook il governatore di Regione Liguria Giovanni Toti in merito alle parole pronunciate dal presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in collegamento con la Camera dei deputati, dove il Parlamento italiano si è riunito in seduta comune per ascoltare il suo messaggio.

“Immaginate Genova distrutta come Mariupol”, ha affermato il leader ucraino: “Come ha detto il presidente Draghi, – ha proseguito Toti, – ‘L’Ucraina non difende soltanto se stessa, difende la nostra pace, la nostra libertà, la nostra sicurezza’. Genova, medaglia d’oro della Resistenza, sa cosa vuol dire combattere per la libertà. Genova è vicina a Mariupol, Kharkiv, Odessa ed è grata a chi resiste per la pace. La Liguria e l’Italia sono con l’Ucraina”, ha concluso il presidente di Regione.

Il deputato della Lega Edoardo Rixi, componente della commissione trasporti e responsabile nazionale infrastrutture, nota: “Il parallelo tra Genova e Mariupol del presidente ucraino Zelensky fa venire i brividi. Ma fotografa l’importanza strategica di Genova per l’Europa e per il Mediterraneo. Un ruolo geoeconomico che troppo spesso viene sminuito e sottovalutato. Genova è un bersaglio sensibile perché snodo economico fondamentale per l’intero nord ovest del Paese e porto di riferimento per buona parte dell’Europa”.

“Una testimonianza che ci fa riflettere sull’attenzione che meriterebbe la città, auspicando che la diplomazia torni ad avere un ruolo di primo piano perché le armi non sono la soluzione per la pace”.