Genova Calcio batte Albenga e torna in pista, Max Bruzzone: “Ci saremo fino alla fine”

Dopo due sconfitte e un pareggio nelle prime tre giornata, serviva una vittoria alla Genova Calcio per non abbandonare definitivamente la possibilità di entrare nelle prime due. Così è stato e ora la squadra si trova a -4 dalla coppia di testa formata da Cairese e Fezzanese. Le due prime della classe, entrambe già affrontate dai genovesi, incroceranno i tacchetti domenica prossima.

Contro l’Albenga non è stata una partita facile. Gli ingauni si sono dimostrati avversario ostico e hanno creato più di una situazione per pareggiare il vantaggio iniziale segnato da Parodi. Un Dondero formato super ha però chiuso la saracinesca. Poi, la Genova Calcio è stata brava a raddoppiare e a chiudere la partita sempre con Parodi.

Domenica in panchina c’era Massimiliano Bruzzone dato che mister Maisano era squalificato. “Abbiamo fatto una partita di sacrificio e di impegno perché l’Albenga è una squadra con delle qualità. Siamo stati bravi perché quando l’Albenga ci ha messo in difficoltà abbiamo sofferto e non abbiamo mollato. Questo è lo spirito che dobbiamo sempre avere”.

“Vogliamo giocare tutte le partite al massimo delle nostre possibilità – conclude – proveremo a fare più punti possibile. Una vittoria importantissima anche in virtù dei risultati degli altri campi. Questo successo ci permette di star sul pezzo fino alla fine”.