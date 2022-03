Garlenda, manutenzione delle aree verdi e risistemazione dell’area canina al parco Villafranca

Garlenda. La fattiva e consolidata collaborazione tra l’amministrazione comunale di Garlenda ed ELFo – Ente Ligure di Formazione ha permesso la realizzazione di numerose attività di gestione e manutenzione di aree verdi e spazi pubblici presso il parco Villafranca.

In particolare è stato completato il ripristino e la risistemazione di un’area canina destinata allo svago dei nostri amici a quattro zampe e sono state implementate manutenzioni verdi ordinarie e straordinarie nell’adiacente Parco Serre.

Le attività sono state realizzate dagli allievi del Centro di Formazione ELFo, ragazzi e anche adulti che frequentano i numerosi corsi attivati nel settore agricolo e gestione del verde, con il supporto e la collaborazione dell’amministrazione e degli uffici del comune di Garlenda, in particolare il vicesindaco Alessandro Navone, l’ufficio tecnico comunale e i cantonieri comunali.

Per ELFo si sono cimentati con falciatrici, decespugliatori, cesoie tagliasiepi, rastrelli e molto altro, gli allievi dei corsi: Operatore agricolo sistema duale, L’ambiente per l’inclusione – organizzazione e gestione di attività agricole, corso di qualifica per Manutentore del Verde – II edizione, Attività professionalizzante “Training and Working” a cui si deve anche la realizzazione di un murales di decorazione a tema canino.

“Garlenda si è prestata volentieri come ‘palestra a cielo aperto’ per i ragazzi di ELFo – commenta il vicesindaco Alessandro Navone – nell’esecuzione delle molteplici attività, la sinergia con ELFo ha consentito di potare a curare gli ulivi comunali, recuperare arredo urbano, allestire l’area canina di prossima inaugurazione e di sistemare aree verdi di grande fruizione quale ad esempio la pista ciclabile ‘Parco Serre’, utilizzata ogni weekend da numerose famiglie. Un sentito ringraziamento ai docenti e ai tutor dei corsi che hanno coordinato, accompagnato e guidato i ragazzi nelle diverse attività”.