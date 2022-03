Garibaldi (Pd): “Covid, guerra e rincari non devono rallentare il percorso verso la transizione ecologica”

Liguria. “Da quando Greta Thunberg ha lanciato il suo sciopero per il clima e il movimento Fridays For Future, il tema del contrasto al climate change è diventato prioritario nell’agenda politica di tutto il mondo, ma non abbastanza”. Lo ha detto il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi nel giorno della manifestazione del movimento Fridays for future a Genova. “Non c’è pace senza giustizia sociale e climatica” hanno detto i ragazzi oggi in piazza.

È fondamentale che ci sia un impegno collettivo, civico e istituzionale, a tutti i livelli, sul tema della sostenibilità ambientale, affinché si adottino il prima possibile misure concrete per limitare l’impatto dell’uomo sull’ambiente ed evitare l’irreparabile”, ha proseguito.

“L’emergenza sanitaria, la guerra in Ucraina e i rincari energetici – osserva il capogruppo – non devono rallentare o rinviare le scelte fondamentali per la transizione ecologica, ma accelerarle. Quella della crisi climatica è un emergenza e non è più possibile aspettare per mettere in campo le iniziative corrette”.