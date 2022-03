Futuro di Tpl Linea, la preoccupazione dei lavoratori: sciopero tra una settimana

Savona. “Chi ripianerà le perdite economiche di Tpl?”. Se lo chiedono i sindacati. La vertenza dell’azienda di trasporto pubblico savonese e il dibattito sul suo futuro sono al centro di forti preoccupazioni da parte dei lavoratori alla luce anche “dello scontro politico e istituzionale tra Comuni e Provincia centrato sul controllo della società senza affrontare la pesante condizione economica in cui l’azienda versa”.

Giovanni Sirombra, Roberto Dodino, Gianni Saettone, rappresentanti sindacali della SIAL-COBAS e CUB esprimono unitamente al Collettivo dei Lavoratori di TPL Linea la forte preoccupazione e “l’auspicio – sottolineano – che l’impegno dei Comuni savonesi ora molto interessati al percorso di affidamento in house prosegua con l’impegno nel risolvere i problemi economici, con soluzioni che non ricadano sui lavoratori”.

Alcuni dei punti da affrontare. “Gestione dei parcheggi a pagamento dei Comuni con l’integrazione parcheggio più bus, gestione del trasporto scolastico, sistemi di bigliettazione efficienti, progetti di sviluppo della mobilità pubblica finanziati dal PNRR e Recovery fund, gestione della mobilità turistica”.

I rappresentati sindacali rimarcano che “se invece si parlerà ancora e soltanto di compressione dei costi ripiegando sulle esternalizzazioni di reparti aziendali con gare al massimo ribasso, risparmio sui contratti e salari dei lavoratori, speculazione sulle condizioni di lavoro e sicurezza, inizierà una difficile stagione di scontro”.

“Diventa necessario risolvere il problema del controllo di Tpl Linea oltre che in tempi rapidi – continuano – anche in modo legalmente corretto in modo da non vedere impugnati gli atti prodotti dall’Ente concedente e dall’assemblea dei Soci, per dare futuro all’affidamento in house”

“A fronte delle irrisolte problematiche dei Lavoratori, delle deteriorate relazioni sindacali tra la Direzione e Presidenza aziendale e le Organizzazioni Sindacali, è stata proclamata una prima azione di sciopero per il prossimo lunedì 21 marzo”. I mezzi di trasporto pubblico si fermeranno dalle 10.15 alle 14.15.