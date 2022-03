Fuma uno spinello sul treno, fermato alla stazione: con sé ha hashish e quasi 2mila euro

Cairo Montenotte. Si accende uno spinello all’interno di una carrozza del treno, lo fuma senza farsi problemi, ma i alcuni passeggeri lo segnalano ai carabinieri che intervengono e lo trovano in possesso di altra droga e contanti.

L’episodio è successo ieri sera su un convoglio diretto da Torino a Savona. Il viaggio del giovane, un 19enne di origine marocchine residente a Ceva e già noto alle forze dell’ordine, si è interrotto alla stazione di San Giuseppe di Cairo quando sono intervenuti i militari della radiomobile e della stazione di Carcare.

Il ragazzo è stato identificato e trovato in possesso di 40 grammi di hashish e di quasi 1.700 euro in contanti, in banconote di diversa taglia. Del fatto è stata informata la procura di Savona e il 19enne è stato denunciato in stato libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.