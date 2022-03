Fulvio Florean non si smentisce mai: vittoria anche al Rally Vigneti Monferrini

È passata solo una settimana e dalla provincia di Pavia alla provincia di Asti il vincitore è sempre Fulvio Florean. Fulvio, il giovanissimo Marco Butti e la Polo R5 Roger Tuning avevano dominato a Castelletto di Branduzzo. Ieri Florean , Alessandro Re e la Polo R5 HK Racing hanno vinto a Canelli l’edizione 2022 del Rally Vigneti Monferrini.

Il duo comasco-ligure ha mostrato una superiorità netta, senza lasciare mai agli avversari la possibilità di avvicinarsi troppo. La VW Polo della Scuderia ABS Sport griffata 958 Santero è stata la più ammirata delle oltre cento vetture al via, in una gara che si è rivelata molto tecnica e selettiva con purtroppo tante uscite di strada fortunatamente senza problemi per gli equipaggi .

Per Fulvio Florean, che aveva già vinto l’edizione 2021 con Chentre, si è trattato della quarta vittoria assoluta consecutiva (tre piloti e tre vetture diverse), la seconda quest’anno su due disputate. Un dato incredibile che va ad arricchire un curriculum davvero importante.

Secondo posto per la Skoda Fabia di Araldo-Boero, che ha preceduto gli svizzeri Ballinari -Menchini su Skoda Fabia. I campioni elvetici si sono visti spianare la strada sull’ultima prova speciale dai connazionali Burri-Cler, out nel finale per un ‘uscita di strada.

Il prossimo impegno per Florean dovrebbe essere il Rally di Sanremo, 7 al 10 aprile, non con il casco in testa ma solamente per dare una mano a livello organizzativo.