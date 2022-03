Forza Nuova, Cgil critica: “Grave la decisione della maggioranza del consiglio regionale di dire no allo scioglimento”

Liguria. “La decisione della maggioranza del consiglio regionale della Liguria di dire no allo scioglimento di Forza Nuova è molto grave”. Lo affermano Igor Magni e Maurizio Calà, segretari generali di Cgil Genova e Liguria, e Massimo Bisca, coordinatore regionale di Anpi.

“Ieri il consiglio, con 15 voti contrari espressi dal centrodestra, ha respinto il documento presentato dai gruppi di minoranza nel quale si sarebbe impegnata la giunta ad esprimersi contro la riorganizzazione del disciolto partito fascista e a favore dello scioglimento di Forza Nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista – ricordano i sindacalisti – E’ un segnale grave che dichiara la neutralità del Consiglio e della Giunta rispetto a movimenti politici, alcuni dei quali si definiscono i ‘fascisti del nuovo millennio’, che mettono in discussione la Costituzione e la democrazia del nostro Paese. Una neutralità che non ci saremmo aspettati da chi fa parte di una Regione nella quale il sacrificio della Resistenza ha contribuito a salvare il Paese dalla dittatura e a gettare le basi della nostra democrazia: non esiste la neutralità su questi temi”.

“Ciò che ha rilanciato l’azione neo fascista nel nostro Paese è proprio una politica apatica che non si assume più la responsabilità di rispondere ai bisogni delle persone e che non riesce o non vuole discernere tra il diritto di esprimere opinioni diverse e le azioni che non stanno dentro un quadro istituzionale. Se nel 1945 si fossero delegati a decidere i tribunali, il corso della storia sarebbe stato differente e forse oggi non esisterebbero nemmeno le istituzioni democratiche che delegano ad altri la loro responsabilità politica”.