Formazione, il Liceo della Rovere di Savona va in Europa con Erasmus Plus

Savona. Il Liceo Giuliano della Rovere di Savona ha ottenuto l’accreditamento UE per i progetti di mobilità Erasmus Plus da parte dell’agenzia nazionale Indire. L’accreditamento, notificato alla scuola con la valutazione di 83/100, rappresenta per l’istituto un indubbio motivo d’orgoglio poiché l’Agenzia per la ricerca e l’innovazione educativa che opera a livello nazionale per l’’Unione Europea accredita ai programmi europei le scuole che presentano determinati standard formativi ed organizzativi.

“Si tratta di un riconoscimento molto importante – spiegano dal Liceo – perché permette agli studenti di usufruire di opportunità di formazione e di crescita culturale e personale in un periodo che, purtroppo, li ha molto penalizzati sia dal punto di vista del percorso scolastico che della socialità”.

Grande soddisfazione per i docenti del liceo savonese che hanno visto riconosciuto dall’Agenzia Nazionale per la Commissione UE il loro impegno, ma soprattutto un traguardo davvero importante per i ragazzi che potranno affrontare una esperienza formativa all’estero. “Sono numerosi gli obiettivi che ci poniamo con tali finanziamenti – hanno affermato le professoresse Tiziana Baeli, Angelika Gaab e Leticia Montenegro Gutierrez– Con questi progetti vogliamo portare avanti i temi dell’inclusione, integrazione, acquisizione cittadinanza europea, internalizzazioni, creatività e imprenditorialità” .

“Il nostro istituto – proseguono – da anni favorisce la mobilità studentesca ed opera in azioni di concertazione didattica internazionale con la piattaforma E-Twinning, ma adesso il programma Erasmus Plus consentirà anche agli studenti svantaggiati da un punto di vista economico e sociale, di partecipare a tali esperienze. E’ inoltre prevista, all’interno dei programmi ‘Jobshadowing’, l’opportunità per il personale docente di confrontarsi con sistemi educativi di altre nazioni e sperimentare le loro metodologie didattiche in un interscambio virtuoso di osservazioni ed esperienze”.