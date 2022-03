Fiori, abbigliamento e oggettistica per sostenere i progetti di prevenzione oncologica: appuntamento ad Albenga

Albenga. Sabato 5 e domenica 6 marzo sarà possibile sostenere nuovi progetti di prevenzione oncologica gratuita che si svolgeranno questa primavera nel territorio albenganese.

I volontari della delegazione di Albenga della Fondazione ANT Italia Onlus, saranno presenti in Largo Doria ad Albenga per offrire mazzi di calle, abbigliamento e oggettistica e per dare informazioni sulle attività della delegazione.

“Si ringrazia l’azienda agricola Rosa Facollo per aver generosamente donato le calle alla Delegazione ANT ingauna” affermano i volontari della delegazione.

Per informazioni sulle attività della Onlus ci si può rivolgere alla presidente Pavanelli Cristina al numero 371 421 0207 o visitando la pagina Facebook ANT in Liguria o recandosi nella sede di via Roma 46.