Fine emergenza Covid, ma sulla stagione turistica incombe l’effetto-guerra

Liguria. La preoccupazione è trapelata in maniera tangibile in vista dell’avvio della stagione turistica, con Pasqua e i ponti primaverili che erano pronti ad accogliere nuovamente significativi flussi turistici in riviera e nelle località savonesi, con diretto riferimento alla fine dell’emergenza Covid e alla prospettiva di un effettivo ritorno alla normalità: le previsioni rosee si sono offuscate per gli effetti a catena provocati dalla guerra in Ucraina, dalla crisi energetica, al caro-bollette e alle conseguenze derivate dai rincari che incombono su famiglie e imprese, che potrebbero stoppare prenotazioni, arrivi e presenze.

Una preoccupazione sollevata non solo dalle associazioni, categorie e operatori del turismo, ma anche dagli stessi sindaci, ad esempio, pronti a sostenere la ripresa con le programmazioni e i calendari di eventi estivi e le attrazioni di intrattenimento che erano state bloccate e/o rimodulate per il Covid.

Per tutto il settore siamo nei giorni dei preparativi e dell’organizzazione della stagione, ma le incertezze sono sempre all’ordine del giorno e tutta la filiera turistica si trova ancora ad affrontare scenari di instabilità che mettono a rischio riaperture programmate, e auspicate, così come la stessa tenuta occupazionale.

Lo stesso settore Terziario evidenzia segnali di allarme, sia direttamente per i costi in aumento, quanto per i contraccolpi del mancato indotto turistico sperato dalla categoria: “Il Governo ha annunciato provvedimenti importanti che elimineranno alcune delle restrizioni anti Covid. Rimane molta incertezza sulla stagione estiva e lo scenario dell’economia non solo nazionale rimane a rischio come l’intero sistema turistico con conseguenti danni all’intera economia. Con l’accordo sulla stagionalità proviamo a dare ossigeno alle imprese con lo strumento del contratto collettivo nazionale” spiega Ascom Confcommercio.

E continua: “La vocazione turistica ligure e savonese necessita di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell’anno, un aspetto quanto mai prioritario per superare la crisi pandemica”

“L’opportunità che il Contratto Collettivo del Terziario offre con la previsione dell’art. 66 bis è quella di definire a livello territoriale ciò che consideriamo località turistica. Anche quest’anno le buone pratiche di relazioni sindacali hanno portato a sottoscrivere l’accordo di secondo livello sui contratti a termine” conclude Confcommercio.

Il tessuto turistico, ricettivo, commerciale e dei servizi è sempre più sinergico. Da qui il pressing alle istituzioni e alla politica per valutare misure e azioni di sostegno, aiutando la rete di piccole e medie imprese anche con i nuovi bandi e i fondi a disposizione per il settore.