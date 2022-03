Finale Ligure, polemica sulla gara ciclistica: “Scuola non informata, ritardi e disagi”

Finale Ligure. E’ polemica a Finale Ligure sui ritardi e disagi segnalati dai genitori nell’arrivo degli scuolabus nel plesso di via Brunenghi dovuto alla gara ciclistica “Trofeo Ponente Rosa” che ha interessato diversi comuni della riviera savonese con interruzioni e chiusure temporanee della via Aurelia.

“Questo ritardo ha comportato disagi (e un aumento dei pericoli) al momento dell’uscita a causa dell’elevato numero di bambini e adulti che stazionavano nello stesso spazio. Una mamma, preoccupata, ha chiamato il comando Polizia Municipale chiedendo informazioni in merito a quanto stava accadendo. Le sarebbe stato risposto in questo modo: “… è colpa della scuola, che non si è informata e organizzata di conseguenza…” affermano dall’Istituto comprensivo finalese.

“Si specifica che alla scuola non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale in merito a gare ciclistiche organizzate sul territorio e a possibili disguidi proprio nell’orario dell’uscita alunni” si aggiunge nella precisazione.

“Se ciò fosse avvenuto la scuola si sarebbe sicuramente organizzata”.

“D’altra parte, non è neppure pensabile che la scuola organizzi le sue uscite basandosi su notizie eventualmente apprese in autonomia dai media, come la risposta ricevuta lascerebbe intendere”.

La presente segnalazione, a firma del dirigente scolastico Luca Mazzara, è stata inoltrata formalmente al sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli e al comando della polizia municipale finalese.