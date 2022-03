Finale Ligure, minoranza all’attacco sul trasporto scolastico: “Pesanti aumenti per le famiglie”

Finale Ligure. “Il trasporto scolastico rappresenta indubbiamente uno degli elementi fondamentali a servizio dell’istruzione pubblica e della famiglia. Nel nostro comune il costo del servizio è passato dai 60 euro a trimestre dell’anno scolastico 2019/2020 agli 84 euro attuali, con un aumento percentuale del 40%, un indice addirittura 32 volte superiore a quello Istat”.

L’affondo arriva dal gruppo consiliare di minoranza “Le Persone al Centro”.

“I parametri ISEE (10 mila euro) per un’eventuale riduzione sono posti a livelli medio-bassi ed in ogni caso non rispondenti all’effettiva realtà, con retribuzioni non adeguate al costo della vita e soprattutto agli sconsiderati aumenti dell’ultimo periodo”.

“Nel Consiglio comunale di approvazione del bilancio abbiamo posto in evidenza l’inopportunità di questi aumenti, giunti in un periodo di grave difficoltà, ma la netta chiusura ad ogni proposta ha purtroppo impedito ogni modifica”.

“Generalmente l’impiego del buon senso dovrebbe essere trasversale alla politica. Un peccato non sia questo il caso” conclude il gruppo finalese.