Finale Ligure, minoranza all’attacco sul Pnrr: “Il Comune esclude le elementari Celesia”

Finale Ligure. Il gruppo consiliare di minoranza “Le Persone al Centro” torna all’attacco dell’amministrazione Frascherelli, questa volta sui progetti scolastici presentati per i bandi del Pnrr, che escludono, di fatto, un ritorno della scuola elementare Celesia a Finalborgo.

“Ormai da qualche anno la giunta Frascherelli, in particolare l’assessore Guzzi, non perde occasione per rimarcare l’impegno profuso nell’edilizia scolastica, addirittura vantando tra i meriti anche quelli da doversi ascrivere più opportunamente alla Provincia di Savona. Nell’occasione dei cinque bandi pubblicati dal Ministero “per la realizzazione e messa in sicurezza di asili nido e scuole per l’infanzia, per la costruzione di scuole innovative, per l’incremento di mense e palestre, per la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico”, l’amministrazione ha dichiarato che presenterà un’istanza per la realizzazione di un nuovo asilo nido (con la verosimile condanna di quello di Gorra) e la razionalizzazione della scuola dell’Infanzia di via Brunenghi, oltre alcuni interventi di manutenzione su due palestre scolastiche” afferma il gruppo finalese.

“Con ostinazione l’amministrazione evoca per l’ennesima volta la realizzazione di una nuova ala nel plesso di via Brunenghi per la Scuola Elementare di Finalborgo, con ciò rinunciando, a quanto pare in via definitiva, a quanto il Comitato per la Scuola Celesia ed una petizione di 800 cittadini (cui non pare sia mai stata data risposta) invocano da tempo”.

“Sorprendentemente nessun progetto compare per la riqualificazione dell’ex collegio Aycardi, che potrebbe riuscire nel duplice intento di rispondere alla ragionevole istanza di una storica scuola, che conta tuttora circa 100 ragazzi e ad un alleggerimento dell’ormai asfittica viabilità di via Brunenghi”.

E ancora: “In campagna elettorale un po’ tutti auspicavano il ritorno della scuola Celesia nel rione Finalborgo ed anzi lo stesso sindaco lasciava intendere, dopo il trasferimento dell’INPS nel 2019, come potesse trattarsi di un’ipotesi praticabile, soprattutto dopo i positivi accertamenti sulle condizioni dell’edificio. La scelta di abbandonare ogni proposito di riqualificazione dell’ex collegio Aycardi appare attualmente inspiegabile, tanto più innanzi ad un’occasione che difficilmente potrà ripetersi per il futuro”.

“L’attuale giunta, avviandosi ormai alla fine del mandato, avrebbe almeno potuto condividere una decisione che esplicherà i propri effetti negli anni successivi, senza asserragliarsi, come ormai accade da anni, su irragionevoli posizioni assunte senza un preliminare e democratico confronto” conclude il gruppo di minoranza.