Finale Ligure, gruppo di minoranza Le Persone Al Centro: “Aumento esponenziale del suolo pubblico”

Finale Ligure. “Era il consiglio comunale del 30 novembre scorso quando il nostro gruppo manifestava perplessità riguardo agli aumenti dei servizi al cittadino (come mense e scuola bus), nonché alla copernicana rivoluzione del suolo pubblico. La giustificazione data dall’assessore competente fu un necessario adeguamento delle spese per i cittadini e le imprese finalesi, e che l’alternativa sarebbe stata quella di aumentare le tasse per tutti”. Lo fa sapere, in una nota, il gruppo di minoranza finalese “Le Persone Al Centro”.

“ Quindi – spiegano dall’opposizione finalese – , colta l’occasione dell’ampliamento dehor concesso per la pandemia, ecco che scopriamo le briciole della torta di riso: un aumento esponenziale del suolo pubblico, peraltro in crescita in vista della stagione estiva. Potremmo dilungarci sull’opportunità di una simile scelta, ma preferiamo ripetere ciò che è stato detto il 30 novembre scorso: era veramente necessario attingere alle casse di imprese e famiglie in questo momento? ”.

“La domanda, peraltro, dopo l’adeguamento del compensi degli amministratori, ha un suono grottesco”, concludono.