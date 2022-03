Finale Ligure, gli agenti della polizia locale a lezione di rianimazione

Finale Ligure. “La razionalità dell’essenziale” è il titolo del training formativo a cui ha partecipato il personale della polizia locale di Finale Ligure. Il corso si proponeva di fornire agli agenti tutte le nozioni necessarie ad affrontare in emergenza eventi di arresto cardiaco improvviso.

Le tecniche di rianimazione cardio polmonare non sono una novità per le donne e gli uomini del Comando Finalese, molti di loro erano già operatori qualificati per l’esecuzione delle manovre di rianimazione e all’uso del defibrillatore.

“C’è anche da dire però che nel corso degli ultimi 2-3 anni nuovi colleghi hanno assunto servizio, altri si sono trasferiti o sono andati in pensione” aggiungono dalla polizia locale.

Il corso, tenuto dall’Associazione Cardiopulsafety di Milano, ha visto la partecipazione di tutti gli agenti in servizio, nonchè di alcuni componenti delle squadre di primo soccorso del Comune di Finale Ligure e ha impegnato i partecipanti in una lezione teorica ed in una serie di esercitazioni pratiche su manichini e simulazioni all’uso del defibrillatore semiautomatico.

“Siamo convinti che la ‘catena della sicurezza’ che ci vede protagonisti verso le persone che vivono questo territorio comprenda anche la capacità di affrontare situazioni come quelle per le quali ci siamo preparati oggi; la polizia locale, ogni giorno dell’anno, è in mezzo alla gente, spesso giungiamo su situazioni difficili prima del soccorso sanitario, mi piace pensare che la nostra crescita professionale possa contribuire un giorno a salvare una vita” ha dichiarato il comandante

della polizia locale finalese (che ha partecipato al corso insieme ai suoi uomini).

“Desidero ringraziare i miei collaboratori che hanno aderito in maniera massiccia e con entusiasmo all’iniziativa”, conclude.