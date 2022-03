Festa della donna, “Prendiamo un caffè in compagnia”: l’iniziativa organizzata dalla Lega a Savona

Savona. “Prendiamo un caffè insieme? Parliamo tra noi donne per confrontarsi su famiglia, lavoro ma non solo…”. L’appuntamento organizzato dal Coordinamento Donne Lega Savona e da Elisabetta Franzoia, Responsabile Regionale Pari Opportunità e Famiglia della Lega è per martedì 8 marzo dalle ore 16.30 al bar “Riv.N°9 Sali e Tabacchi” in corso Italia 107r a Savona.

“Siamo da sempre in prima linea in iniziative di aiuto nei confronti delle fasce più deboli ha risposto positivamente alla richiesta di aiutare una giovane donna disabile,mamma di una bambina di tredici anni,senza papà, con una raccolta di generi di prima necessità”, commentano dalla Lega.

otranno essere donati generi alimentari non deperibili come spaghetti, pasta corta, legumi in scatola, pelati, latte a lunga conservazione, olio, bottigliette d’acqua naturale, succhi di frutta e merendine per la scuola. Possono essere anche donati prodotti per la cura e l’igiene della persona, ad esempio dentifricio, bagnoschiuma, shampoo, carta igienica, scottex.

“Per informazioni circa l’iniziativa e per contribuire alla raccolta che proseguirà anche nei prossimi giorni presso la sede di via Paolo Boselli, si possono inviare i propri recapiti a legasezionesavona@gmail.com per essere ricontattati”, concludono dalla Lega.