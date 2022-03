Savona. “Auguri a tutte le donne nel mondo ed in particolare a quelle che stanno soffrendo…”. E’ il messaggio lanciato questa mattina a Savona, in piazza Mameli, in occasione dell’evento “Un caffè per donne”, che ha visto la partecipazione dell’assessore regionale Simona Ferro e di TPL Linea, con l’azienda di trasporto savonese ancora protagonista dopo l’iniziativa del 25 novembre scorso “Qui non c’è posto per la violenza”.

Presente, infatti, anche la presidente di TPL Linea Simona Sacone per testimoniare l’azione di TPL Linea sul fronte della sensibilizzazione contro la violenza di genere, oltre alla partecipazione dell’assessore comunale Barbara Pasquali e dell’assessore alla cultura e servizi sociali di Varazze Claudia Callandrone. All’iniziativa odierna anche Aido Savona con la vicepresidente Liana Sogno e Leila Caola per l’associazione Usei.

Per l’assessore Ferro, oltre alla città della Torretta, tappe nelle singole province ligure nella giornata dell’8 Marzo: “A Savona ho incontrato Sara autista dell’autobus che conserva ancora il sedile rosso della campagna contro la violenza sulle donne. Con lei e con tutte le donne presenti abbiamo parlato di lavoro e di opportunità, di come il Pnrr possa essere una occasione, con varie azioni possibili, per il superamento delle discriminazioni di genere” afferma l’assessore regionale.

“Ringrazio la presidente del TPL di Savona Simona Saccone, oltre al Forum Culturale di Borghetto Santo Spirito e la presidente Elena Gandolfo ed Elena Ghiglione, per Anffas Savona Angela Somaglia” conclude l’assessore Ferro.

E il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei, in apertura di seduta, ha ricordato che oggi viene celebrata la Giornata internazionale della Donna. Il presidente ha esordito rivolgendo un augurio alle consigliere e alle dipendenti dell’Assemblea, “più in generale – ha aggiunto – desidero, anche attraverso la diretta di questa seduta, che il mio augurio possa raggiungere tutte le donne che costituiscono la struttura portante della nostra comunità ligure e del nostro Paese”.

Festa della donna con TPL Linea e l’assessore Ferro

“La Giornata Internazionale della Donna – ha aggiunto – è l’occasione per ribadire responsabilità ed impegno delle istituzioni e della società civile perché l’apporto delle donne alla crescita culturale, sociale, economica e politica del nostro Paese possa essere pieno”.

Il presidente ha poi fatto cenno alla drammatica situazione in Ucraina e alla situazione dei profughi, “principalmente donne e bambini che si lasciano alle spalle un Paese sconvolto. A queste donne, strappate di colpo ad una normalità travolta in poche ore dall’orrore della guerra, va il nostro pensiero solidale e l’augurio di questa Assemblea”.