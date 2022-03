FdI, Massimo Zarrillo confermato presidente del circolo di Loano e Boissano

Loano/Boissano. Massimo Zarrillo è stato confermato presidente del circolo di Fratelli d’Italia di Loano e Boissano.

A completare il direttivo della sezione sono: Luca Steffanina, eletto vice presidente e nominato quale referente per la zona di Loano; Arianna Scaccini, segretario; Simone Mantelli, tesoriere e referente per la zona di Boissano.

Presenti al “battesimo” anche il coordinatore provinciale di FdI Claudio Cavallo, il presidente del circolo di Pietra Ligure/Valmaremola Silvia Rozzi ed il sindaco di Loano Luca Lettieri.

“Grande soddisfazione per aver trovato un bel gruppo di patrioti uniti nell’intento di lavorare per il loro territorio – ha detto Cavallo – Siamo stati onorati della presenza del sindaco di Loano, Luca Lettieri, al quale tutto il circolo ha garantito di non far mai mancare un costante apporto di proposte e collaborazione per la città. Un ringraziamento al presidente del circolo Pietra Ligure Valmaremola, Silvia Rozzi, per la sua presenza e per aver fatto la foto”.

Il circolo avrà presto una nuova sede nella zona di via Calatafimi a Loano.