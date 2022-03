Eventi e sagre nel savonese per l’estate 2022: “Attrattive simbolo di un vero ritorno alla normalità”

Provincia. Una prima anteprima già in questo week end, seppur in una location al chiuso, con la 13° edizione della Sagra del Bollito misto organizzata dalla SMS Associazione Fratellanza Quilianese con il patrocinio di CIA Savona, ma l’attesa è quella di conoscere la programmazione delle sagre per la prossima estate, un ritorno particolarmente gradito per un “effettivo ritorno alla normalità” dopo il periodo pandemico.

Per ora Comuni, Pro Loco, associazioni sono ancora al lavoro sulla programmazione, ma pare ormai certo che il 2022 sarà l’anno della “ripartenza”, nel segno delle specialità della gastronomia ligure e delle eccellenze agroalimentari del nostro territorio, fattori di forte appeal turistico.

Forse per l’estate in arrivo non rivedremo proprio tutte le sagre che eravamo abituati a conoscere nell’era pre-Covid, tuttavia anche solo una buona parte delle numerose iniziative che erano di consueto in calendario potrebbe tornare ad allietare le serate estive e all’aria aperta.

Dalle sagre ai tradizionali eventi, con gli stessi Comuni alle prese con una prima bozza di pianificazione e organizzazione: anche in questo caso il ritorno del calendario di manifestazioni estive rappresenta un segno tangibile di “ripresa” dell’offerta turistica e attrattiva complessiva per la riviera ligure e savonese.

Un primo assaggio già in questa primavera, come a Loano o Albenga, ad esempio, ma anche in altre realtà del savonese per Pasqua e i ponti primaverili sono previsti eventi di varia natura. A Borgio Verezzi torna “Verezzi in Fiore” dal 23 aprile all’8 maggio, ma anche altre iniziative già calendarizzate per la primavera-estate grazie all’associazione albergatori e alle associazioni locali.

La progettazione delle iniziative nelle piazze è comunque già iniziata, con relativi contatti rivolti ad agenzie e sponsor di riferimento: musica, cultura, teatro, cabaret e tanto altro ancora… Obiettivo: tornare con forza ad un intrattenimento di richiamo per residenti e visitatori, da sempre parte essenziale della destinazione rivierasca.

Naturalmente, la stesura dei calendari estivi dovrà, purtroppo, ancora tenere conto del Covid e dell’evoluzione riguardo alla pandemia. Da questo punto di vista troviamo alcuni distinguo, tra Comuni “più cauti” in attesa di sapere una possibile recrudescenza del virus (quindi ancora in stand by per la pianificazione) e altri “già lanciati” nella programmazione e, nel caso, pronti ad alternative rispetto al possibile calendario di manifestazioni.

Di seguito una prima panoramica arrivata dai comuni savonesi:

ALASSIO

Ad Alassio, come ha fatto sapere il vicesindaco con delega al Turismo Angelo Galtieri, “il calendario delle manifestazioni estive è ancora in fase di realizzazione. Purtroppo, a causa dei numerosi cantieri sparsi per Alassio dove si è verificato, come altrove, l’aumento dei costi dei materiali, è ancora presto anche solo per capire quali saranno le effettive risorse a disposizione. Ovviamente, sperando nella fine definitiva dell’emergenza Covid e che la guerra in Ucraina non porti ulteriori conseguenze nefaste, l’obiettivo sarà quello di realizzare un calendario ricco che celebri il ritorno alla normalità”.

ALBENGA

“Il Comune di Albenga è già al lavoro da gennaio, sia per quanto riguarda il calendario degli eventi primaverili sia quello degli appuntamenti estivi, dove dovrebbe nuovamente spiccare il Palio Storico in una delle sue migliori versioni”. Lo ha confermato il vicesindaco con delega al Turismo Alberto Passino: “Dal 16 aprile all’8 maggio Albenga si animerà con Fior d’Albenga che quest’anno tonerà all’antico splendore coinvolgendo praticamente tutto il centro storico, con ben 8 aiuole in aggiunta a quelle allestite dal Comune”. Ma la città delle torri vuole anche celebrare l’estate 2022 come quella del “ritorno alla normalità”: “Tornerà il Palio Storico, non più le ‘Notti Medievali’ in forma ridotta dello scorso anno, ma un Palio vero e proprio con qualche modifica in favore dei ristoratori ed esercenti duramente colpiti dalla pandemia. E non solo. Mentre l’anno scorso, nonostante fosse permesso ma molto complicato, in molti hanno rinunciato alla sagre, quest’anno speriamo in una netta inversione di tendenza, con il ritorno di storici appuntamenti. Il Comune dal canto suo ha già calendarizzato quelle che sono le sagre tradizionali del nostro territorio, nella speranza che a breve vengano confermate dagli organizzatori. Ora che l’emergenza sanitaria si avvia alla conclusione, Albenga vuole ritornare alla normalità”.

ALBISOLA SUPERIORE

“In questi ultimi due anni, il Covid ci ha insegnato che fare delle programmazioni alla fine poi risulta difficile portarle avanti. Arriviamo quindi a ridosso dell’estate, ma senza lanciarci in programmazioni particolari. Auspichiamo che lo stato di emergenza finisca davvero il 31 di marzo e da lì ci si muoverà. Perché è vero che a fine marzo finisce l’emergenza, ma nello stesso tempo non finisce, per esempio, il limite dell’utilizzo della mascherina. Diciamo che la situazione è ancora poco chiara” ha affermato il sindaco Maurizio Garbarini.

ALBISSOLA MARINA

“Se riesco vorrei programmare con un po’ di anticipo, anche perché abbiamo approvato il bilancio a fine anno e abbiamo la disponibilità economica. Adesso un po’ di cose le stiamo immaginando, ma almeno fino a Pasqua aspettiamo di capire se stiamo uscendo dalla pandemia o meno. Anche per capire quali saranno le nuove regole. Stiamo cercando di programmare come se le regole fossero anti-Covid. L’idea è quella di andare incontro un’estate senza Covid, ma stiamo pensando anche ad un piano B” ha evidenziato il sindaco Gianluca Nasuti.

BORGIO VEREZZI

Oltre al tradizionale Festival teatrale a Verezzi, l’amministrazione comunale sta programmando altri eventi di intrattenimento nel paese: confermata anche la Sagra della Lumaca nei giorni di Ferragosto, che dovrebbe essere nel format tradizionale e non più in modalità di asporto come lo scorso anno. Inoltre, non dimentichiamo la ripresa a pieno regime delle visite nelle Grotte di Borgio Verezzi.

CAIRO MONTENOTTE

Dopo due anni di stop, è grande l’attesa in città per il ritorno di Cairo Medievale, una delle feste più apprezzate della Valbormida. Ancora nulla di ufficiale, ma l’intenzione sembra essere quella di portarla in scena dal 5 al 10 agosto. A breve si dovrebbero avere maggiore informazioni, anche per quanto riguarda la Sagra della Tira su cui ancora non si sa nulla, prima però dovrà essere eletto il nuovo direttivo della Pro Loco. Cairo intanto si prepara a celebrare il suo 66° compleanno da Città, i cui festeggiamenti sono stati posticipati a causa del Covid-19. La serata organizzata dall’amministrazione per gennaio si dovrebbe tenere a metà o fine aprile. “Come avevamo previsto, ci sarà la premiazione dei commercianti a Palazzo di Città – spiega l’assessore Caterina Garra – e non mancherà lo spettacolo del comico di Zelig Enzo Paci”.

CARCARE

Il giugno carcarese ci sarà. A confermalo è l’amministrazione comunale che sta lavorando anche per riportare i fuochi d’artificio in occasione della festa patronale del 24 giugno. Un ritorno alla tradizione che avverrebbe dopo due anni di stop, ma servono le risorse, come spiega l’assessore Enrica Bertone: “Stiamo cercando i fondi”, dice. Presenza certa, invece, per il luna park che aveva animato la cittadina già la scorsa estate. I commerciati, inoltre, sono a lavoro per organizzare una camminata gastronomica tra le vie del centro. Qualche dubbio invece per la Fiera del Bestiame che potrebbe mancare a Carcare per il terzo anno consecutivo. “Stiamo aspettando di fare un confronto con l’asl veterinaria – afferma il sindaco Christian De Vecchi – verificheremo se ci sarà la possibilità di poter portare gli animali dalle aziende in pubblico, anche a causa della peste suina. In ogni caso, nei limiti delle nostre possibilità, cercheremo di organizzare qualcosa anche per il 29 agosto”. Per quanto riguarda gli altri eventi culturali e sportivi, “sarà un periodo di transizione e di uscita dall’emergenza sanitaria – sottolinea il primo cittadino – contatteremo il tessuto associativo con cui abbiamo sempre organizzato il calendario e vedremo come percorrere la strada che speriamo ci porti alla normalità anche dal punto di vista della socialità”.

CELLE LIGURE

“Stiamo lavorando da tempo al calendario delle manifestazioni in vista della stagione estiva” afferma il primo cittadino di Celle Ligure, Caterina Mordeglia, “al momento si tratta di una bozza in via di definizione che riguarda sia gli eventi comunali, sia le sagre tipiche e tradizionali della bella stagione”.

CERIALE

La giunta comunale ha già varato una bozza di calendario per le manifestazioni estive previste per il 2022, oltre alla conferma dei fuochi d’artificio per la tradizionale Festa di San Rocco in programma il 16 agosto.

LAIGUEGLIA

“A Laigueglia fervono i preparativi per il calendario di eventi primavera-estate: un ritorno al passato, con tante manifestazioni tradizionali e sentite, in grande stile a cacca della “normalità perduta” causa pandemia” ha spiegato il sindaco Roberto Sasso del Verme: “Il calendario è in itinere, ma posso annunciare che è completo all’80% e sarà pubblicato entro fine aprile. Ma posso già fornire, con grande soddisfazione, alcune anticipazioni: a Laigueglia avremo a breve un torneo internazionale di scacchi che coinvolge i borghi in tutta Italia, poi un evento legato al beach volley sulle nostre bellissime spiagge e lo sci di fondo on the beach”.

“Ma avremo anche il Festival del Jazz, il graditissimo ritorno di ‘Queste piazze davanti la mare’ per poi arrivare all’evento clou dell’estate, lo ‘Sbarco dei Saraceni’. A settembre, poi, ci saranno le regate e la fiera di San Matteo (santo patrono di Laigueglia), seguite dal “Salto dell’Acciuga” e dallo show delle Frecce Tricolori, organizzato in collaborazione con il Comune di Alassio, nel mese di ottobre. L’obiettivo chiaro della nostra amministrazione è di tornare a vivere una stagione estiva il più normale possibile, piena di eventi per tutte le fasce d’età”.

LOANO

Oltre agli eventi primaverili, si sta lavorando per il ritorno della Notte Bianca e delle sagre storiche, ma l’amministrazione è al lavoro per altri eventi estivi.

MILLESIMO

Ancora in stand by l’organizzazione del “Luglio Millesimese”, ma già programmati alcuni eventi sia per la primavera che per l’estate. Sabato 21 maggio appuntamento con il XV Motoraduno nazionale CCMotordays, che partirà da Loano e giungerà in Piemonte, facendo tappa proprio a Millesimo. Un evento che nelle scorse edizioni ha visto la partecipazione di oltre 600 appassionati. Nei mesi estivi si svolgerà anche una giornata dedicata alla musica e alla scuola diretta dal maestro Alberto Bellavia e una serata intitolata “Scavalca montagna”. Grande attesa per la Festa Nazionale del Tartufo che si terrà nel weekend dal 30 settembre al 2 ottobre: “Quest’anno sarà la 30esima edizione – spiega il sindaco Aldo Picalli – e siamo al lavoro per rendere la manifestazione più bella di sempre”.

PIETRA LIGURE

“La stagione estiva di Pietra Ligure partirà il 28 e 29 maggio con lo spettacolare evento di “Pietra Ligure Infiore”, appuntamento internazionale con la più importante infiorata europea e uno degli eventi più rilevanti di tutta la regione per proseguire con la programmazione delle manifestazioni tradizionali dell’estate pietrese e di tutta una serie di eventi di destinazione e di intrattenimento che segneranno il ritorno alla normalità per il nostro comune” afferma il vice sindaco e assessore Daniele Rembado.

SAVONA

Il Comune di Savona è al lavoro per la programmazione estiva degli eventi. Sono in corso i primi incontri per immaginare il calendario estivo. Tra gli eventi ci saranno i giovedì di luglio che vedranno il coinvolgimento delle realtà attive in città in primis i commercianti. Nelle prossime settimane si delineeranno le zone e le tipologie di eventi. Il calendario definitivo dovrebbe essere pronto indicativamente a maggio.

VARAZZE

Anche a Varazze si sta lavorando alla preparazione di un ricco calendario di eventi, monitorando comunque l’andamento della situazione relativa al Covid. “Siamo in fase di definizione del programma sia di Pasqua, sia dell’estate” spiega l’assessore al Turismo Marilena Ratto, “per Pasqua abbiamo previsto l’animazione per i bambini nel centro storico con omaggio di piccole uova e palloncini. Uno spettacolo teatrale di strada itinerante di grande effetto: Madame Opera. Maggio sarà dedicato al cibo con promozione dei prodotti a chilometro zero della Riviera del Beigua con seminari sull’alimentazione sana e, per chiudere il Cundiggiun, la manifestazione organizzata dai volontari che ogni anno , nelle feste patronali delle frazioni, hanno sempre organizzato le sagre rigorosamente con piatti tipici della zona”.

“Per giugno” continua l’assessore “il tema che vogliamo rispolverare è Varazze, la città delle donne. In accordo con le Associazioni di Categoria per tutto il mese, ogni weekend, ci saranno uno o più eventi di spettacolo con protagoniste proprio le donne. Per luglio, un gran finale. Abbiamo scelto uno spettacolo musicale dedicato all’amore”.

“Luglio infatti sarà dedicato ai giovani e al popolo della notte con la Notte Bianca ed un grande evento in fase di definizione. Non mancheranno le serate per bambini, il liscio, le serate jazz, gli immancabili fuochi d’artificio di Ferragosto e tanti appuntamenti di musica da cantare e ballare. Siamo molto attenti all’evoluzione della situazione Covid per cui, pur avendo definito le linee generali del programma siamo pronti ad aggiustare il tiro e a rispettare le normative per un’estate felice e sicura. Auspichiamo una soluzione pacifica del conflitto Russia Ucraina al più presto vorremmo offrire a chi ha bisogno di lavorare, ai cittadini e ai turisti un’estate spensierata. Ne abbiamo tutti bisogno” conclude l’assessore comunale.