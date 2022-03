Esordienti, la Doria Nuoto 2000 ha ospitato la quinta prova regionale del Ponente

Loano. Domenica 6 marzo, presso il palazzetto dello sport di Loano, la società DNL (Doria Nuoto 2000) ha ospitato la quinta prova Esordienti A e B per il raggruppamento Liguria Ponente. Erano presenti oltre alla società di casa, le atlete e gli atleti di Sanremo Like Swim, Amatori Nuoto Savona, Rari Nantes Imperia e Idea Sport.

La manifestazione era valida per la qualificazione al Campionato Esordienti A con le tribune aperte solo ai giovani atleti nel rispetto delle norme Covid, ma trasmessa in streaming sulla pagina Facebook di DNL.

Ottimi i risultati della squadra del DNL che punta ad entrare con i suoi atleti al Gran Premio Esordienti A in programma il 9 e 10 aprile a Genova (Sciorba); saranno ammessi i primi sedici atleti maschi e femmine per ogni gara di ogni anno di nascita nelle gare da 100 e da 200, i primi otto atleti nelle altre gare, in base ai tempi ottenuti nelle prove di qualificazione.

Al termine delle gare individuali, le società hanno partecipato alla staffetta 4 x 50 Stile Libero categoria Esordienti B. Quattro squadre femminili e cinque maschili al via: ANS, DNL, SLS e Idea Sport (due staffette maschili).

Il prossimo impegno per la Doria Nuoto 2000 DNL sarà con la sesta prova di qualificazione, in programma domenica 27 marzo.

Ecco i risultati degli Esordienti A della DNL:

200 Stile Libero (maschi)

Ludovico Trincheri 2’31.9

Ettore Gallo 2’36.3

Ettore Durante 2’44.1

Tommaso Ferrari 3’26.0

200 Stile Libero (femmine)

Aurora Prado 2’39.0

Shi Man Xu 2’41.0

Gaia Gattuso 2’44.2

Giada Sclavo 2’57.5

100 Dorso (maschi)

Lorenzo Porta 1’14.3

Damiano Ferrari 1’15.6

Edoardo Bottino 1’21.1

Ludovico Trincheri 1’23.2

200 Rana (maschi)

Lorenzo Porta 2’53.3

Damiano Ferrari 2’55.9

Edoardo Bottino 3’18.8

Ettore Gallo 3’22.1

200 Rana (femmine)

Shi Man Xu 3’12.1

Aurora Prado 3’21.1

Gaia Gattuso 3’30.9

Giada Sclavo 3’31.2

Viviana Fronzaroli 3’43.6

Hanno partecipato alla manifestazione anche gli Esordienti B della DNL: Ginevra Remondino, Sonia Fronzaroli, Eleonora Bucci, Viola Verzello, Giorgia Matazzi, Isli Pisha, Nadir Manarola, Enea Riolfo, Giulio Ferrari, Riccardo Cesio, Thiago Vera Rojas e Orge Halimi.