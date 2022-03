Energie rinnovabili, l’assessore Benveduti: “Team regionale per individuare le aree destinate agli impianti”

Liguria. Il consigliere regionale Paolo Ugolini (Mov5Stelle) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dal collega del gruppo, in cui ha chiesto alla giunta se ha indicato al Ministero della Transizione Ecologica i siti dove poter installare impianti per la produzione di fonti di energia rinnovabili.

Il consigliere ha rilevato che il Mite aveva dato alle Regioni sei mesi di tempo per indicare le zone idonee dove poter installare gli impianti per la produzione di energie rinnovabili, con ripetuti solleciti del Ministero per attuare questi interventi anche grazie al Pnrr.

L’assessore all’energia Andrea Benveduti ha precisato che i termini per la presentazione del piano sulle aree scadono il 15 dicembre 2022 e ha annunciato che un gruppo di lavoro interdipartimentale sarà operativo dal mese di aprile per poter elaborare una proposta di perimetrazione in attesa dei relativi decreti nazionali che regoleranno la materia, la quale sarà oggetto di una norma esaminata dalle commissioni competenti e poi dal Consiglio regionale.

Il Mite ha infatti sviluppato una linea strategica nel quadro degli interventi complessivi sulla transizione ecologica: le energie rinnovabili si inseriscono da un lato nella programmazione sulla sostenibilità ambientale – economia circolare -, ma dall’altro per aumentare la produzione energetica nazionale e aumentare, quindi, l’autosufficenza interna.

Un obiettivo quanto mai attuale in riferimento alla situazione di crisi generata dalla guerra in Ucraina, ad esempio.