Energia, Viviani (Lega): “Abbassare il costo dei carburanti per la pesca e l’agricoltura”

Liguria. “Abbassare il costo dei carburanti per la Pesca professionale e l’agricoltura”. Così il deputato della Lega Lorenzo Viviani, responsabile del dipartimento Pesca del partito e capogruppo in commissione Agricoltura.

“Tutta la Lega – prosegue Viviani – è al lavoro per dare ossigeno a questi settori che, con questi prezzi, sono costretti a fermarsi”.

“Stiamo preparando un emendamento al decreto Energia, atteso per la settimana prossima in commissione alla Camera, per dare una risposta rapida e concreta a chi, come anello più debole della filiera, rischia di pagare il prezzo più alto di questa emergenza assieme ai consumatori, che dovranno rinunciare alla qualità di un prodotto italiano sulla propria tavola”.