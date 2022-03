Emergenza portieri: la Vadese corre ai ripari tesserando Edoardo Bianco

La porta della Vadese sembra stregata. Non nel senso che non si incassino goal, anche se dal punto di vista difensivo la squadra è sempre stata ottima, ma per via della maledizione che sembra aver colpito gli estremi difensori della squadra di Saltarelli.

Tutti i quattro portieri tesserati per la società sono al momento indisponibili causa infortunio: hanno dovuto abdicare Provato, Ceraolo, Tregambe e Cavalleri. Per il rush finale, dunque, la società è corsa ai ripari tesserando il classe 1997 Edoardo Bianco, ex Letimbro tra le altre.

Nonostante la serie incredibile di infortuni che ha colpito anche altri reparti, la Vadese può ancora giocarsi l’accesso ai play off. La squadra sarà impegnata domani mattina nella difficile trasferta con il San Cipriano, fischio di inizio alle ore 11.