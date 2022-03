Edilizia scolastica, il Comune di Finale Ligure presenta domanda di contributi al ministero

Finale Ligure. L’amministrazione del sindaco Ugo Frascherelli ha presentato al ministero competente una domanda per l’ottenimento di contributi relativi alla progettualità definitiva ed esecutiva di tre interventi su altrettante scuole cittadine.

“Sulle nostre scuole abbiamo avviato da tempo un percorso virtuoso e concentrato l’attenzione dedicando ingenti risorse per la messa in sicurezza, per l’adeguamento sismico ed efficientamento energetico – spiega il primo cittadino – In questi giorni i tecnici incaricati stanno definendo progetti ed iter autorizzativi per avviare il cantiere da 1,4 milioni sulle scuole medie relativo alla sismica, lo scorso anno abbiamo ultimato per 250 mila euro l’adeguamento sismico e strutturale su Calvisio e Pia, entro l’anno appalteremo il rifacimento del tetto dell’asilo del Borgo (235 mila euro) ed da poche settimane abbiamo partecipato al bando PNRR per ottenere 2 mln di euro per l’ampliamento della scuola infanzia/materna di via Brunenghi. Ma c’è ancora molto da fare.”

Il 15 marzo scadevano infatti i termini per richiedere ulteriori finanziamenti per progetti su opere pubbliche. L’amministrazione ha scelto di continuare con le scuole.

Andrea Guzzi, vice sindaco delegato all’edilizia scolastica, aggiunge: “Vorremmo continuare con gli adeguamenti sismici e strutturali dei nostri plessi. Abbiamo infatti valutato e deciso di puntare su adeguamento sismico delle elementari di via Brunenghi (per 60 mila euro) e sul miglioramento sismico dell’asilo del borgo (per 77 mila euro). Oltre a questi anche 80 mila euro per miglioramento sismico palazzo comunale ed il rifacimento della copertura. In totale 220 mila euro richiesti per la messa in sicurezza di nostri immobili. Gli scorsi anni siamo riusciti ad ottenere gli importi richiesti per il dissesto idrogeologico, e da questi sono partiti i progetti per il recupero di via Strada Vecchia in Varigotti (progetto ultimato, stima intervento da 1 milione di euro) ed il progetto per via Pineta (ancora in fase di progettazione).”