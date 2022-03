Eccellenza: Varazze e Rivasamba cercano i primi tre punti, segui la cronaca in diretta del match

Risultato: Varazze 2-0 Rivasamba (21’, 36’ Tracanna) [Live]

Celle Ligure. Oggi allo stadio Olmo-Ferro va in scena uno dei match valevoli per la seconda giornata del girone playout del campionato di Eccellenza 2021/2022. A sfidarsi sono Varazze e Rivasamba, due formazioni agguerrite pronte a vendere cara la pelle per riuscire a salvarsi quanto prima.

Le formazioni

I padroni di casa guidata da mister Mazzocchi scendono in campo con Faggiano, Patrone, Rossi, Severi (C), Andreoni, Brini, Filippone, Caruso, Tracanna, Bottino e Cavallone.

In panchina si accomodano Ferro, Tedesco, Zeggio, Perata, Berardinucci, Tabacco, Rebagliati, Buffo e Iardella.

Gli ospiti di Davide Del Nero rispondono invece con Barbieri, Baldassarre, Monteverde, T. Sanguineti, Queirolo, Scarpino, Lessona, Cusato, Gandolfo (C), Bagnato e Bonaventura.

A disposizione ci sono Confortini, Maucci, F. Sanguineti, Tuvo, N. Padi, T. Padi, Sala, Cuneo e Ivaldi.

La cronaca

Alle 14:57 il direttore di gara comanda l’inizio della sfida con entrambe le formazioni attente nel cercare di limitare qualsiasi tipo di distrazione.

Al 10’ prosegue la fase di studio da parte di entrambe le squadre, partita priva di particolari emozioni fin qui.

Al 14’ ecco la prima occasione del match. Bottino tenta di sorprendere Barbieri il quale però, senza particolari grattacapi, blocca il pallone in tuffo.

Al 15’ arriva anche la prima sostituzione dell’incontro: l’infortunato Monteverde è costretto ad uscire, al suo posto scende in campo Maucci.

Al 21’ è vantaggio nerazzurro all’Olmo-Ferro. Filippone con uno splendido assist pesca Tracanna il quale, senza indugiare, fulmina il portiere avversario: è 1-0 Varazze!

Al 22’ ecco un’altra grandissima occasione per la squadra allenata da mister Mazzocchi. Andreoni di testa tenta di indirizzare un buon suggerimento, tuttavia non riesce ad impattare nella maniera corretta permettendo a Barbieri di bloccare senza particolari problemi.

Al 23’ è ancora il Varazze a spingere. Un Filippone in stato di grazia pesca Bottino, tuttavia la sua conclusione termina alta.

Al 32’ il Rivasamba prova a farsi vedere con il tiro da fuori di Lessona, un tentativo che però termina lontano dallo spacchino della porta difesa da Faggiano.

Al 35’ il direttore di gara sanziona un intervento irregolare compiuto da Baldassarre: è lui il primo ammonito del match.

Al 36’ sono ancora i padroni di casa a trovare la via della rete. Tracanna da posizione defilata lascia partire un siluro sul quale Barbieri non può nulla: è 2-0 Varazze all’Olmo-Ferro!

L’arbitro comanda 3 minuti di recupero.

Termina però 2-0 senza ulteriori emozioni un primo tempo in cui il Varazze è riuscito ad imporre la propria filosofia di gioco, questo a discapito di un Rivasamba a tratti confusionario e poco pericoloso. L’impressione è che agli ospiti servirà ben altro in occasione dei secondi 45’, magari un episodio che possa riaprire una gara fin qui gestita ottimamente dai nerazzurri padroni di casa.

Alle ore 15:58 il direttore di gara comanda l’inizio del secondo tempo con entrambi i tecnici che optano per confermare lo stesso undici sceso in campo all’inizio della sfida. L’unica variazione è rappresentata da Maucci, numero 13 del Rivasamba sceso in campo durante la prima frazione al posto dell’infortunato Monteverde.

Al 2’ sono immediatamente gli ospiti a cercare la via della rete con il tentativo di Baldassarre, un’incursione tuttavia ben contenuta dalla retroguardia del Varazze.

Al 6’ tornano a farsi vedere in avanti i padroni di casa con il solito Tracanna, Barbieri però blocca a terra con sicurezza.

Al 7’ mister Del Nero è costretto al secondo cambio per infortunio: dentro Thomas Padi al posto di un dolorante Baldassarre.

All’8’ il direttore di gara sanziona Caruso a causa di un intervento irregolare.

Al 13’ clamoroso all’Olmo-Ferro. Tracanna sfiora per centimetri la tripletta, il suo colpo di testa però termina sopra la traversa: che brivido per il Rivasamba!