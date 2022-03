Eccellenza “Play-out”, il Pietra cade di nuovo. Bottino pieno per Arenzano e Sestrese

CLASSIFICA: 10 punti Sestrese, Arenzano; 8 punti Athletic Club; 7 punti Busalla; 4 punti Ventimiglia, Varazze, Ospedaletti; 3 punti Pietra Ligure; 2 punti Cadimare; 1 punto Rivasamba

Quarta giornata dei playout che ha raccolto altri spunti importanti in ottica finale: i ragazzi di Mario Pisano sono stati battuti in casa dell’Ospedaletti, non riuscendo a confermare la straripante vittoria casalinga con il Cadimare. La continuità è un fattore importante, ma al momento mancante: settimana prossima contro il Busalla si deciderà una buona parte del futuro dei biancocelesti.

Chi si è confermato ancora sono state due compagini come Arenzano e Sestrese, entrambe a 10 punti e con la voglia di salvarsi il prima possibile.

Ecco com’è andata:

OSPEDALETTI 2 vs PIETRA LIGURE 0

Ospedaletti: Ventice, De Mare, Ferrari, Martini, Ambesi, Negro, Ansia, Aretuso, Martelli, Genovese.

A disposizione: Frenna, Valcelli, Oddo, Barbagallo, Sahi, Rovere, Cabiaso, Fici.

Risponde il Pietra Ligure con: Berruti, Corciulo, Pili, Guaraglia, Tona, Insolito, Rovere, Roda, Genta, D’Arcangelo, Metalla.

A disposizione: Pastorino, D’Aiuto, Puddu, Cavallone, Varaldo, Battuello, Ballone, Alfano, De Miranda.

ARENZANO 1 vs RIVASAMBA 0

Arenzano: Lucia, Boggiano, Ciciriello, Baroni F, Baroni L, Pirozzi, Calcagno, Damonte, Mancini, Minardi, Damonte.

A disposizione: Catanese, Lupi, Ghigliazza, Deri, Tobia, Rusaca, Galleri, Cosentino, Pellicciari.

Risponde il Rivasamba con: Barbieri, Baldassare, Latin, Maucci, Queirolo, Scarpino, Cuneo, Cusato, Gandolfo, Bagnato, Bonaventura.

A disposizione: Sanguineti N, Sanguineti T, Tuvo, Del Corso, Sala, Ivaldi, Lessona, Padi.

BUSALLA 1 vs ATHLETIC CLUB 1

Busalla: Montaldo, Gottingi, Piccardo, Fasan, Zunino, Ferrando, Repetto, Ottoboni, Cotelessa, Compagnone, Minutoli.

A disposizione: Spanò, Monti, Erroi, Lo Gioco, Rizzo, Becciu, Re, Spanò L, Maugeri.

Risponde l’Athletic Club con: Prisco, Zinnari, Cataldo, Di Pietro, Donato, Lembo, D’Arrigo, Gaspari, Zazzeri, Pagano, Donato.

A disposizione: Ferraresi; Pandimiglio; Ottonelli; Dondero; Cafiero; Cagliani; Giuliani; Croce; Verdone.

SESTRESE 2 vs VARAZZE 0

Sestrese: Rovetta, Bisio, Tecchiati, Di Sisto, Bortoloni, Zanetti, Cafferat, Vagge, Bazzurro, Sighieri, Tomè.

A disposizione: Tirio, Toselli, Mura, Leotta, Zanoli, Lanza, Sakhi, Pirano, Cappadona.

Risponde il Varazze con: Ferro, Patrone, Rossi, Severi, Andreoni, Brini, Filippone, Caruso, Tracanna, Perasso, Cavallone.

A disposizione: Faggiano, Tabacco, Iardella, Tedesco, Buffo, Patrone, Berardinucci, Rebagliati, Perata.

CADIMARE 2 vs VENTIMIGLIA 2

Cadimare: Bertagna, Noto, Bertano, Liguori, Costa, Naclerio, Bertolla, Della Piana, Cupini, Ballani, Manfroni.

A disposizione: Rossi, Mussi, Dell’amico N, Dell’amico M, Ferrani, Lazzoni, Ocran, Corvi.

Risponde il Ventimiglia con: Scognamiglio, Mamone, Addiego, Akkioui, Musumarra, Salzone, Sparma, Rea, Eugeni, Ventre, Ala.

A disposizione: Brizio, Oliveri, Trotti, Ierace, Peirano, Bacigalupo, Calcopietro, ElKayer, Allegro.