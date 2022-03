Eccellenza: la webcronaca diretta di Genova Calcio e Albenga

ALBENGA 0 – GENOVA CALCIO 2 (17′, 84′ Parodi)

93′ Triplice fischio. Un Albenga generoso, impreciso e sfortunato cade contro la Genova Calcio.

90′ Ozuna serve Parodi. Conclusione fuori di poco ma sarebbe in ogni caso stato fuorigioco.

86′ L’ottimo Lupi lascia spazio a Ozuna nella Genova Calcio.

84′ Raddoppio Genova Calcio. Lupi, uno dei migliori dei suoi, serve in area Parodi. Conclusione potente che si stampa sulla traversa e poi sbatte oltre la linea.

82′ Dondero ancora provvidenziale in uscita su Beluffi. La palla poi carambola sui piedi di Sancinito, che batte a rete mentre Dondero rientra in porta. Tentativo che si spegne di poco a lato.

79′ Gran conclusione di Testore. dalla distanza. Altrettanto bella la parata di Ventrice.

78′ Girandola di cambi nelle due panchine.

74′ Punizione di Sancinito deviata dalla barriera. Traiettoria che diventa pericolosa. Ma Dondero è attento e smanaccia in corner.

73′ Boero ferma Beluffi impedendogli di andare a caccia di un filtrante. Ammonito.

68′ Davico prende il posto di Di Pietro nella Genova Calcio.

65′ Prodezza di Dondero. Beluffi da posizione favorevole colpisce di testa a botta sicura. Deviazione provvidenziale del numero uno genovese, che riesce a mettere in angolo. Parata che vale un goal.

63′ Ferraro si gioca la carta Lupo, al posto di Anich.

61′ Morando lascia il posto a Testore nella Genova Calcio.

58′ Bella incursione centrale di Lupi. Conclusione però ribattuta dalla difesa.

57′ Punizione nella metà campo inguana. Sancinito prova a sorprendere della grande distanza Dondero, leggermente fuori dai pali. Tentativo però impreciso, seppur non di molto.

53′ Ancora Albenga con Graziani T, che gira in area indirizzando verso l’angolo alla sinistra di Dondero. Tiro debole ma angolato. Il portiere genovese si rifugia in angolo.

53′ Sgroppata di Sanci che serve l’accorrente Anich. Tiro di piatto respinto dalla difesa.

49′ Slalom centrale di Lupi. Tocco per Morando. Palla a Boero. Cross tagliato su cui si avventa Cappannelli, che però tocca di mano cadendo a terra.

48′ L’Albenga ha iniziato bene la ripresa provando ad attaccare fin da subito la porta avversaria.

46′ Si riprende con gli stessi uomini che avevano finito il primo tempo.

Secondo tempo

46′ Finsice qui un primo tempo non particolarmente emozionante.

42′ Graziani T prende il posto di Jebbar nelle fila dell’Albenga.

36′ Ancora Lupi, questa volta sull’out di sinistra. Incursione in area sulla linea di fondo e tiro. Ventrice fa opposizione e disinnesca il tentativo.

34′ Ci prova anche Lupi. Controllo e breve conduzione al limite. Palla rasoterra e fuori. Ventrice in controllo.

30′ Azione della Genova Calcio. La palla viene respinta al limite dell’area. Cappannelli si allunga e calcia verso la porta. Bella conclusione che però si spegne a lato.

29′ Partita senza particolari sussulti. Nell’area della Genova Calcio, Ilardo calcia via il pallone colpendo anche Graziani. L’arbitro non giudica falloso l’intervento.

17′ Genova Calcio avanti! Ilardo all’altezza del cerchio di centrocampo si gira e fa partire un lancio verticale che taglia una disattento difesa ingauna. Parodi scarta Ventrice in uscita e deposita in rete.

14′ Azione dell’Albenga sulla destra. Traversone in area, sul secondo palo si avventa Jebbar. Colpo di testa debole da buona punizione. Dondero ben appostato blocca senza problemi.

10′ La Genova Calcio fa la partita. L’Albenga si copre.

5′ Entrambe le squadre sono guidate in panchina dai vice. Squalificati, Ferraro e Maisano assistono alla partita dalla tribuna.

3′ La prima conclusione è della Genova Calcio. Ilardo in area calcia da posizione defilata. Ventricle blocca a terra.

1′ Si parte con la Genova Calcio incaricata del calcio di inizio.

Genova Calcio: 1 Dondero; 2 Bruzzone; 3 Boero; 4 Capotos; 5 Maisano; 6 Lupi; 7 Capannelli; 8 Di Pietro; 9 Parodi; 10 Ilardo; 11 Morando.A disposizione: Brina; Orlando; Davico; Testore; Ozuna; Liguori; Mura; Amedeo.

Albenga: 1 Vernice, 2 Barisone, 4 Sancinito, 8 Dagnino, 10 Sanci, 13 Anich, 16 Belvedere, 21 Beluffi, 24 Graziani G, 26 Jebbar, 29 Puddu.

Genova. Per nutrire ambizioni di vertice serve vincere ma potrebbe non bastare. Giunti al quarto turno di questo strano girone play off, la Genova Calcio e l’Albenga devono fare bottino pieno per non giocare le ultime partite senza poter sperare in un colpaccio. La Genova Calcio ha ottenuto un solo punto nelle prime tre mentre l’Albenga è a quota quattro punti.