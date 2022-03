Eccellenza: il live Genova Calcio – Cairese, è già spareggio

GENOVA CALCIO 0 – CAIRESE 0

65′ Fallo di Colombo sanzionato col giallo.

64′ Proteste della Cairese per un tocco di mano nell’area della Genova Calcio. L’arbitro e gli assistenti non vi è nulla.

62′ Doppio cambio per la Cairese: Piacentini e Colombo prendono il posto di Poggi e Doffo. Nella Genova Calcio, Di Pietro lascia spazio a Ilardo.

61′ Cappannelli crossa basso per Pittaluga. Conclusione forte sotto alla traversa. Moraglio si traveste da Superman e salva il risultato con una parata che vale un goal. Poco dopo, la Genova Calcio reclama per un calcio di rigore.

60′ Bella sterzata di Lupi dentro l’area. Conclusione sul primo palo rasoterra. Moraglio mette in corner.

55′ Bruzzone per Orlando nella Genova Calcio.

54′ Saviozzi calcia verso la porta. Tiro sporcato da un difensore che viene bloccato senza problemi da Dondero.

53′ Doffo perde palla in costruzione. Cappannelli verticalizza subito per Parodi. Provvidenziale la chiusura di Boveri.

48′ Proteste della Genova Calcio per uno scontro tra Pastorino e Di Pietro nell’area della Cairese. Per l’arbitro non c’è fallo.

46′ Si riparte con un doppio cambio nella Cairese. Bablyuk al posto dell’ammonito Facello e Pastorino al posto di Berretta.

Secondo tempo

45′ Sul fallo di Moretti su Di Pietro si chiude un primo tempo equilibrato.

42′ Di Pietro duro su Doffo, sanzionato con il giallo.

37′ Giallo anche per Facello. L’arbitro Branzini di Mestre non ha mezze misure, o lascia correre o ammonisce.

34′ Fallo duro di Parodi su Boveri, che ruzzola fuori dal campo. Ammonito l’attaccante genovese.

32′ Fallo nell’area avversaria di Berretta sanzionato con il cartellino giallo. La Genova Calcio lascia giocare i tre centrali della Cairese fino al cerchio di centrocampo. La squadra di Alessi fa fatica a bucare centralmente e ha avuto le situazioni migliori con i cross. Alla squadra di Maisano è mancata la lucidità nell’ultimo passaggio.

26′ Fallo tattico di Piana a fermare una ripartenza. Giallo che costa la squalifica.

25′ Campelli crossa bene al centro dell’area. Capotos nel duello tra watussi toglie di testa la palla dalla disponibilità di Poggi.

21′ Lupi frega palla a Prato e si incunea in area. Cross basso pericoloso che però Boveri riesce a leggere. Intervento decisivo a liberare l’area.

12′ Parodi si inserisce bene e ruba un pallone in area anticipando Moraglio. Da posizione defilata prova a mettere in mezzo ma la difesa della Cairese riesce a liberare l’area.

11′ La Cairese prova a tener palla. La Genova Calcio prova a ripartire e per poco non ci riesce in maniera letale con una palla conquistata nel cerchio di centrocampo. Errore nel passaggio decisivo però.

8′ Calcio d’angolo di Campelli. Doffo impatta ma il tentativo di testa va abbondantemente alto. Poco dopo, missile di Facello dalla distanza, troppo centrale per impensierire Dondero, che blocca.

4′ Risponde la Genova Calcio con una rimessa battuta lunga al centro dell’area. Pittaluga e Capotos prova a colpire di testa ma l’azione viene fermata per un fallo in attacco.

3′ Subito Cairese. Poggi riceve da Moretti e crossa per Saviozzi. Interviene però Facello di testa. Bel tentativo ma a lato.

1′ Si parte. Cairese con il consueto 3-4-1-2 con Berretta a sostegno di Saviozzi e Poggi, modulo 3-4-3 per la Genova Calcio.

Genova Calcio: 1 Dondero, 2 Pittaluga F, 3 Calvi, 4 Maisano F, 5 Capotos, 6 Orlando, 7 Serinelli, 8 Cappannelli, 9 Parodi, 10 Di Pietro, 11 Lupi J. A disposiziine: 12 Brina, 13 Lo Vecchio, 14 Testore, 15 Morando, 16 Ozuna, 17 Liguori, 18 Davico, 19 Ilardo, 20 Bruzzone A. Allenatore: Maisano.

Cairese: 1 Moraglio, 2 Prato, 3 Moretti, 4 Boveri, 5 Doffo, 6 Facello, 7 Campelli, 8 Piana, 9 Poggi, 10 Berretta, 11 Saviozzi. A disposizione: 12 Calizzano, 13 Colombo, 14 Diamanti, 15 Bablyuk, 16 Brignone, 17 Briano, 18 Gaggero, 19 Piacentini, 20 Pastorino. Allenatore: Alessi.

Genova. La criticata formula dell’Eccellenza non pecca di certo di pathos. Dopo la sconfitta della prima giornata, lato Genova Calcio, e il pareggio, per la Cairese, vincere oggi è imperativo per ambire alle prime due posizioni, le uniche valide per accedere alla Serie D.