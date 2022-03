Eccellenza, Cairese alla ricerca della continuità contro l’Angelo Baiardo: segui la cronaca in diretta del match

Risultato: Cairese 3-2 Angelo Baiardo (33’ Prato, 53’ Giambarresi, 61’ Napello, 74’ Bablyiuk, 93’ Piana)

Cairo Montenotte. Oggi allo stadio Cesare Brin va in scena una delle gare valevole per la quarta giornata del girone playoff del campionato di Eccellenza. A sfidarsi sono Cairese e Angelo Baiardo, due ottime formazioni alla ricerca di una vittoria per continuare ad inseguire il sogno promozione.

Le formazioni

I padroni di casa allenati da Diego Alessi scendono in campo con Moraglio, Prato, Moretti, Boveri, Facello, Tissone, Bablyiuk, Piana (C), Poggi, Piacentini e Campelli.

A disposizione ci sono Rizzo, Turco, Colombo, Doffo, Haxhiraj, Briano, Brignone, Gaggero e Saviozzi.

L’Angelo Baiardo guidato da mister Paglia risponde invece con D’Amora, Ungaro, Giambarresi, Merialdo (C), Ruffino, Napello, Pascucci, Oliviero, Romei, Battaglia e Colamorea.

In panchina si accomodano Cavallazzi, Castro Melendrez, Ferrario, Gattiglia, Briozzo, Peirotti, Daniele, Noceti e Fraguglia.

Arbitro del match è il signor Emmanuel Crova della sezione di Chiavari, fischietto coadiuvato da Michele Troina e Luca Trusendi, entrambi dei Genova.

La cronaca

Alle ore 15:02 il direttore di gara comanda il via delle ostilità con i locali che immediatamente si dimostrano volti alla propensione offensiva.

Al 2’ pronti via ed è subito la Cairese a rendersi pericolosa con il proprio gioco rapido e verticale, per il momento manca però precisione sotto porta.

Al 9’ incredibile al Brin. Poggi dopo una splendida azione corale si libera in area di rigore, tuttavia il suo tentativo piazzato termina fuori: altro brivido per l’Angelo Baiardo.

Al 15’ anche Facello con una buona conclusione tenta di vincere la resistenza degli avversari, ma un difensore in forza ai genovesi devia il suo tentativo: porta stregata per i padroni di casa!

Al 18’ ecco l’Angelo Baiardo. Giambarresi da fuori impegna Moraglio con Romei che di testa a porta spalancata colpisce a botta sicura, questo però senza fare i conti con Boveri il quale, in spaccata con un miracolo, salva i suoi sulla linea: occasione clamorosa per gli ospiti!

Al 24’ Bablyiuk ci prova dalla distanza, tuttavia anche il suo tentativo termina fuori misura.

Al 31’ Giambarresi tenta di indirizzare in porta un ottimo cross, ma sbaglia clamorosamente sprecando una buona chance.

Al 33’ esulta il popolo gialloblú. Prato approfitta di un assist al bacio e con un’incornata imperiosa porta i padroni di casa in vantaggio: è 1-0 Cairese al Brin!

Al 38’ Campelli sfiora il gol olimpico da corner, ma D’Amora non si fa sorprendere tenendo a galla i suoi.

L’arbitro comanda 2 minuti di recupero.

Al 45’+1 Pascucci compie un intervento irregolare e l’arbitro non ha dubbi estraendo al suo indirizzo il primo cartellino giallo del match.

Al 45’+2 uno scatenato Campelli elude la marcatura avversaria e tenta di fulminare D’Amora sul primo palo colpendo però l’esterno della rete: pericolo scampato per l’Angelo Baiardo!

Termina cosí 1-0 un primo tempo davvero divertente, uno sfida apertissima in cui la Cairese sta riuscendo ad esaltare le migliori qualità dei propri singoli.

Alle ore 16:04 l’arbitro comanda la ripresa delle ostilità con entrambi i tecnici che optano per confermare lo stesso undici sceso in campo in occasione dei primi 45’.

Al 2’ pronti via e i supporter locali restano immediatamente con il fiato sospeso a causa di un presunto fallo in area di rigore: il direttore di gara però non lo ravvisa, sanzionando per simulazione il numero 9 Romei.

Al 5’ Oliviero pennella uno splendido calcio di punizione, un tentativo che tuttavia termina soltanto sull’esterno della rete

Al 6’ è ancora il numero 8 ospite a provarci, ma Moraglio in presa sicura blocca.

All’8’ l’Angelo Baiardo concretizza il proprio ottimo approccio al secondo tempo. Giambarresi in mischia con una zampata da rapinatore d’area di rigore trova il gol del pareggio: è 1-1 al Cesare Brin!

Al 13’ Piacentini irrompe in area venendo steso a terra, ma anche in questa circostanza il direttore di gara opta per l’ammonizione per simulazione. Nel frattempo mister Alessi prova a cambiare qualcosa con Colombo e Saviozzi in campo al posto di Prato e Piana (acciaccato).

Al 16’ un’altra mischia regala il vantaggio agli ospiti. Napello in mischia trova un’altra zampata ravvicinata su cui Moraglio non può nulla: è 1-2 Angelo Baiardo al Brin!

Al 22’ la Cairese tenta di reagire con delle iniziative personali, le quali però non sortiscono gli effetti sperati

Al 25’ Napello viene ammonito a causa di un eccesso di agonismo.

Al 29’ esplode la festa al Brin. Bablyiuk di testa fa impazzire di gioia i propri tifosi con una rete importantissima: 2-2 il punteggio, ci crede la Cairese!

Al 30’ mister Paglia corre ai ripari con Briozzo il quale preleva uno stremato Oliviero.

Al 34’ Facello dalla distanza tenta di sorprendere D’Amora, tuttavia la sua conclusione termina fuori misura. Al termine di quest’azione ecco altri due cambi: la Cairese schiera Briano al posto di Moretti, questo mentre l’Angelo Baiardo richiama in panchina Colamorea per consentire l’ingresso in campo di Ferrario.

Al 39’ mister Paglia prova a risolvere l’impasse creatosi operando un’altra sostituzione: dentro Peirotti, fuori Battaglia.

Al 45’ espulso 7

L’arbitro comanda 4 minuti di recupero.

Al 48’ è apoteosi totale al Cesare Brin. Piana dal limite dell’area pesca dal cilindro una conclusione spettacolare che non lascia scampo al portiere avversario: è 3-2 Cairese!