Eccellenza. Arenzano per confermarsi, Pietra per riscattarsi. La cronaca al “Gambino”

ARENZANO 1 (40′ Galleri) vs PIETRA LIGURE 0

Buon pomeriggio a tutti. La seconda giornata dei “Play-Out” di Eccellenza mette già in scena una sfida cruciale per gli equilibri del girone: Arenzano-Pietra, in palio ci sono tre punti di grande valore.

I ragazzi di mister Corradi sono reduci dalla vittoria a Busalla, il morale quindi è alle stelle per provare a confermarsi quest’oggi. Per i biancocelesti c’è un solo modo per rimediare alla falsa partenza contro la Sestrese: vincere con la rabbia voluta da Pisano.

Riflettori, quindi, puntati sul “Gambino” e sulle formazioni ufficiali:

Arenzano: Lucia, Boggiano, Cicirello, Baroni, Pirozzi, Fossati, Damonte A, Pellicciari, Galleri, Damonte L. A disposizione di mister Alberto Corradi ci sono: Catanese, Calcagno, Ghigliazza, Deri, Tobia, Minardi, Oggianu, Cosentino, Mancini.

Pietra Ligure: Berruti, Pili, Praino, D’Aiuto, Tona, Insolito, Puddu, Rovere, D’Arcangelo, Metalla, Alfano. A disposizione di mister Mario Pisano ci sono: Pastorino, Guaraglia, Cavallone, Roda, Varaldo, De Miranda, Battuello, Ballone, Giglio.

L’incontro sarà diretto dal terzetto genovese guidato dal signor Anton Giulio Ermini, coadiuvato da Luca Trusendi e Davide Biase

La cronaca

Primo tempo

1′ Partiti! Inizia Arenzano-Pietra, la sfida di giornata!

5′ I primissimi minuti di gioco spesso sono utili a capire l’andamento dell’incontro: infatti, entrambe le compagini stanno costruendo con grande rapidità alla ricerca della conclusione in porta

7′ Arenzano pericoloso in avanti con due conclusioni da fuori, le quali Berruti riesce a neutralizzare rendendo vani i tentativi rispettivamente di Damonte L e Baroni.

9′ Ancora Baroni! Il centrocampista ci ha preso gusto e calcia ancora da fuori: conclusione larga, ma l’Arenzano sta venendo fuori.

12′ Pietra che sta cercando di fare il proprio gioco contro una squadra molto simile a livello concettuale.

13′ Primo cartellino dell’incontro tra le fila genovesi: è Pirozzi a beccarselo.

14′ Rovere si allarga e calcia verso la porta, ma il pallone finisce fuori. L’arbitro però assegna calcio d’angolo tra le proteste casalinghe ma il capitano biancoceleste, dimostrando grande sportività, gli confida che non c’è stata alcuna deviazione. Rimessa dal fondo e applausi per il bel gesto.

20′ Arbitraggio all’inglese per Ermini, che tende a far più giocare rispetto a fischiare. Metro corretto?

25′ BERRUTI STREPITOSO SU GALLERI! Il numero 10 si avventa in area e calcia da una ottima posizione, ma l’estremo difensore ospite intercetta la sfera e manda in corner evitando la capitolazione.

27′ Metalla si accascia a terra e viene soccorso dal medico sociale. Nulla di serio, con il numero 17 già pronto a tornare in campo.

34′ Si abbassano i ritmi della partita: tante interruzioni e poca brillantezza nelle giocate.

35′ Ancora una volta a terra Metalla per un contrasto a centrocampo: si tocca la caviglia, ma vuole provare a tornare in campo dopo il soccorso ricevuto.

39′ ANCORA BERRUTI PROVVIDENZIALE! Damonte L si trova in area e calcia verso la porta, ma con la mano di richiamo il portiere manda in angolo: soffrono i biancocelesti.

40′ GALLERI! IL VANTAGGIO DELL’ARENZANO! Sugli sviluppi di un corner il numero 10 viene lasciato completamente libero dalla difesa biancoceleste e, al volo, deposita in rete un pallone pesantissimo. Si mette in salita per il Pietra.

44′ Proteste casalinghe per un presunto fallo di Insolito su Pellicciari: il numero 7 copre il pallone e va a contrasto con il centravanti biancorosso, ma per Ermini si può proseguire.

45′ Finisce senza recupero la prima frazione. La rete di Galleri è stata una doccia gelata per gli ospiti, che ora saranno chiamati ad affrontare un secondo tempo di carattere per rimettere in piedi il parziale. Se è presente la rabbia, deve uscire ora.

Secondo tempo

Per il Pietra dovrà essere importante alzare il proprio baricentro: i ragazzi di Pisano sul finale di tempo sono stati “schiacciati” dalle offensive locali, subendo una rete su calcio piazzato che ha fatto imbestialire Pisano. Ora ci si aspetta un cambio di passo, altrimenti si andrebbe verso una sconfitta che peserebbe quanto un macigno per il morale.

1′ Le squadre rientrano in campo. Nessun cambio, si riparte dagli stessi 22.

3′ Il ritmo è alto, ma sono sempre i padroni di casa a gestire, creando alcune occasioni per il raddoppio.