Eccellenza, Albenga e Finale si spartiscono la posta: è 1-1

ALBENGA 1 (84′ Lupo) vs FINALE 1 (46′ Fabbri)

Albenga – Un buon pomeriggio a tutti gli appassionati del calcio dallo stadio “Annibale Riva”.

Oggi i playoff di Eccellenza Liguria mettono di fronte una sfida che si preannuncia ricca di emozioni: gli ingauni affronteranno il Finale di Pietro Buttu, reduce da due pareggi contro squadre di livello come Cairese e Fezzanese.

I giovani giallorossiblù stanno ben figurando, così come hanno fatto i bianconeri strappando un’importantissima vittoria in quel di Taggia. La prima di Flavio Ferraro è stata proprio al Borel e, in quell’occasione, ci sono state alcune recriminazioni sulla rete segnata dai padroni di casa.

Ora ci sarà la possibilità di rifarsi, provando a inseguire un sogno che i tifosi attendono da tanto: non sarà affatto semplice, ma oggi ci sarà da divertirsi.

Le formazioni ufficiali:

Albenga: Vernice, Barisone, Sancinito, Coulibaly, Anich, Basso, Gargiulo, Graziani G, Graziani T, Jebbar, Puddu. A disposizione di mister Ferraro (oggi squalificato, al suo posto Pulerà) ci sono: Scalvini, Patrucco, Calcagno, Lupo, Dagnino, Sanci, Gibilaro, Belvedere, Beluffi.

Finale: Mondino, Scalia, Caligaris, Galli, Scarrone, Pare, Faedo, Garibbo, Debenedetti, Odasso, Fabbri. A disposizione di mister Buttu ci sono: Farrauto, Fazio, Buttu G, Andreetto, Ponzo, Vierci, Stagnaro, Finocchio, Ferrara.

L’arbitro dell’incontro è il signor Simone Dinapoli della sezione di Savona, coadiuvato dagli imperiesi Matthias Crisafulli e Alessio Grossi.

La cronaca

Primo tempo

1′ Fischia Dinapoli, inizia l’incontro!

4′ Ritmi subito alti, ne approfitta Fabbri che trova lo spiraglio per andare verso la porta: Vernice fa sua la sfera.

6′ TRAVERSA DI SANCINITO! Da una distanza veramente proibitiva, ma non per la classe del numero 4 bianconero, il pallone colpisce la parte alta del montante.

12′ Tanti duelli fisici e agonismo da vendere in questo inizio di partita: c’è voglia di vincere.

18′ Sancinito ci riprova dalla stessa distanza: stavolta Mondino risponde presente e va in presa sicura.

22′ Colpo alla testa per Debenedetti che rimane a terra per qualche secondo: non serve l’ingresso dei sanitari, il classe 2003 si riprende subito.

24′ Chi sembra vivere due partite contemporaneamente è proprio Davide Sancinito. Sono tante le indicazioni dell’esperto centrocampista, ex della gara che sta guidando l’intera manovra bianconera.

28′ Occasione per il Finale! Garibbo serve un buon pallone in area tra Debenedetti e Fabbri. A colpire è quest’ultimo che, rubando l’attimo al suo compagno con più centimetri da sfruttare, spedisce fuori e gli ospiti sprecano un’importante occasione.

29′ Ancora Fabbri! Il numero 11 è decisamente in partita e, accentrandosi, tira al limite facendo finire la sfera a fin di palo: Albenga in difficoltà.

31′ Ammonito capitan Gargiulo per l’Albenga, primo provvedimento disciplinare della gara.

41′ Pasticcio della difesa ospite che libera la corsa di Jebbar, che calcia ma non inquadra lo specchio: inizia a farsi vedere l’Albenga.

45′ L’arbitro ha segnalato 1 minuto di recupero.

46′ FABBRI, PROPRIO LUI! IL FINALE VA IN VANTAGGIO! Si apre la difesa ingauna e ne approfitta proprio l’ispiratissimo numero 11 che insacca un pallone pesantissimo. Finisce anche il primo tempo, gli ingauni sono sotto e inizia a sentirsi del palpabile nervosismo.

Secondo tempo

1′ Si preannunciano cambi tra le due formazioni, ma nell’immediato non ce ne sono: si ricomincia!

4′ Jebbar cerca di servire di tacco i suoi compagni in area, Pare spazza via evitando l’arrivo degli attaccanti bianconeri in agguato.

7′ Arrivano i primi due cambi della gara: fuori Anich e Barisone per Sanci e Dagnino.

10′ Il clima in campo non è sereno tra le fila casalinghe: Gabriel Graziani predica calma evitando di bisticciare e creare confusione, mentre Sancinito vuole più grinta da parte di tutti.

15′ Scalia colpisce il pallone con la mano a centrocampo e viene ammonito.

18′ Che occasione sprecata dal Finale! Debenedetti recupera un pallone approfittando di una gran dormita difensiva e imbuca per Fabbri, che non tira subito ma preferisce avanzare: Vernice interviene sulla sfera, gli ospiti si mangiano le mani ma l’Albenga deve essere più attenta.

21′ L’Albenga vuole cambiare l’inerzia della gara ed effettua un altro doppio cambio: Lupo rileva Thomas Graziani, mentre Beluffi entra per Jebbar

24′ Coulibaly entra male su Debenedetti che protegge il pallone: giallo per lui.

28′ L’Albenga sta giocando alla ricerca di un episodio per riacciuffare il pari, ma si percepisce un grande nervosismo in campo: mentre gli uomini di Buttu parlano un’unica lingua, rimanendo uniti, gli ingauni continuano a bisticciare e a lamentarsi tra di loro. Ferraro dalla tribuna chiede compattezza e precisione, così non può andare se si vuol raggiungere il pari.

30′ Buttu effettua il primo cambio: esce l’instancabile Faedo per l’ingresso in campo di Andreetto.

32′ Garibbo spedisce di poco a lato una punizione invitante.

36′ Occasione per l’Albenga! Salta di testa Beluffi, ma la palla finisce fuori: esulta Scarrone, ogni minuto è sempre più decisivo.

37′ Il Finale cambia ancora, stavolta in prospettiva di contenimento: fuori Garibbo per Gabriele Buttu.

39′ LUPO! IL PARI DELL’ALBENGA! Colpo di testa da corner e pareggio, esultanza rabbiosa dell’ambiente ingauno: ora c’è voglia di vincere.

42′ Tutta un’altra Albenga quella dopo il pari: mister Ferraro è dietro la panchina a dare indicazione e incitare i suoi che ora credono nell’impresa.

45′ Sono stati segnalati 4 minuti, ora l’Albenga deve spingere contro un Finale che sta reggendo.

46′ Cambio per ambe due le parti: fuori Caligaris per Finocchio nel Finale, mentre Gibilaro rileva Basso per l’Albenga.

49′ Non c’è più tempo al Riva, Albenga e Finale si spartiscono la posta.

Il gol di Lupo risponde all’iniziale vantaggio di Fabbri: un risultato utile per il Finale, mentre l’Albenga può consolarsi con l’approvazione finale della Gradinata e evitando una pesante sconfitta.

Dal Riva è tutto, buon proseguimento sul nostro giornale.