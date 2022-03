Eccellenza, al Riva è tempo di playoff: la cronaca di Albenga-Campomorone

ALBENGA 0 vs CAMPOMORONE 0

Buon pomeriggio a tutti dallo stadio “Annibale Riva” di Albenga.

I padroni di casa di mister Ferraro iniziano la loro cosa in questi inusuali playoff, come i genovesi di Pirovaro che hanno tutte le carte in regola per poter dire la propria.

Che possa essere una vittoria a rendere sempre più sereno un ambiente che, durante il corso della regular season, è stato poco tranquillo?

Le formazioni ufficiali:

Albenga: Vernice, Barisone, Sancinito, Coulibaly, Sanci, Anich, Gargiulo, Graziani G, Graziani T, Jebbar, Puddu. A disposizione di mister Flavio Ferraro ci sono: Scalvini, Patrucco, Calcagno, Lupo, Dagnino, Carballo, Gibilaro, Belvedere, Beluffi.

Campomorone: Canciani, Galluccio, Lamonica, Bottino, Coppola, Ciriaco, Provenzano, Zola, Agostini, Fassone, Righetti. A disposizione di mister Marco Pirovaro ci sono; Ferrari, Mazzolini, Calcagno, Ouattara, Viola, Lo Iacono, De Martini, De Lucia.

L’arbitro dell’incontro è il signor Andrea Fanciullacci della sezione di Savona, coadiuvato dai signori Ivano Sciallero e Luis Havier Romero della sezione di Genova.

La cronaca

Primo tempo

1′ Fischia Fanciullacci, iniziano i playoff di Albenga e Campomorone!

5′ Prima ammonizione della gara: a beccarsela è il numero 2 ospite, Galliccio.

10′ L’Albenga è partita col piglio giusto e sta attaccando per cercare il vantaggio, mentre il Campomorone difende e fa fatica a ripartire.

13′ GARGIULO VICINO AL GOL! Il pallone su punizione di Sancinito finisce dalle parti del capitano bianconero, che però non riesce a depositarla in rete.

20′ Il canovaccio della gara non sembra cambiare: a fare la partita è la squadra di Ferraro che, attaccando con dinamismo e precisione, sta cercando di trovare lo spunto giusto per andare in vantaggio.

30′ Si abbassano leggermente i ritmi della gara, complice il forte vento, ma sempre più Albenga che Campomorone.

39′ RISCHIO PER L’ALBENGA! Vernice esce in presa da un corner ma il pallone gli scivola dalle mani finendo nelle vicinanze degli attaccanti ospiti: Gargiulo spazza via salvando i suoi.

43′ Proteste in casa Albenga per un presunto contatto in area di rigore: Jebbar anticipa Camciani e finisce a terra, ma Fanciullacci gli dice di rialzarsi tra i reclami bianconeri.

44′ Ammonito Bottino per un fallo al limite dell’area: è la mattonella di Sancinito, vediamo l’esito della battuta. Calcia con precisione il numero 4 ingauno, ma la sfera finisce debolmente tra le braccia di Canciani.

45′ Thomas Graziani calcia da fuori, Canciani ancora pronto e devia in corner: l’Albenga c’è.

45′ Finisce senza la recupero la prima frazione di gioco: le squadre rientrano negli spogliatoi a reti bianche, con il vento grande antagonista della gara.

Secondo tempo

Rientrano le squadre e Ferraro decide di effettuare già la prima sostituzione, probabilmente un inserimento atto a dare maggiore forza e fisicità: rimane negli spogliatoi Sanci, entra Simone Lupo.