Due incidenti sull’Aurelia in pochi minuti: investita un’anziana e tamponamento tra tre auto

Borghetto. Due incidenti stradali questo pomeriggio intorno alle 16 sull’Aurelia a Borghetto, che hanno causato alcuni disagi al traffico.

Il primo sinistro si è verificato in corso Europa, dove un’anziana è stata investita da una moto. Per fortuna, nonostante le dinamiche, la donna non ha riportato gravi conseguenze ed è stata trasferita in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dopo l’intervento della Croce Bianca.

Passato qualche minuto, un altro incidente sempre sull’Aurelia, precisamente in corso Vittorio Veneto, dove tre auto sono state coinvolte in un tamponamento che non ha causato feriti. Anche in questo caso, sul posto è intervenuta la polizia locale che sta ancora effettuando i rilievi del caso.