Down dei sistemi informatici Sogei: in tutta Italia bloccati i portali di farmacie, Entrate e Dogane

Liguria. Down della rete Sogei, che gestisce alcuni siti di enti della pubblica amministrazione e altre istituzioni. Uffici e sportelli di Agenzia delle entrate, ministero delle Finanze, Agenzia delle dogane e dei monopoli, ma anche la rete delle farmacie di tutta Italia da questo pomeriggio non funzionano.

Sogei, società generale d’informatica che segue da 40 anni l’implementazione tecnologica delle funzioni burocratiche, ha diffuso una nota via Twitter per precisare che la causa è un problema tecnico, in via di risoluzione, e che la sospensione non è da attribuirsi a un attacco hacker come avvenuto nei giorni scorsi, invece, al sistema di prenotazione e vendita dei biglietti di Trenitalia.

Anche in Liguria arrivano segnalazioni da parte di clienti di farmacie che non riescono a visualizzare i sistemi per le ricette elettroniche e a consegnare farmaci né per attivare il rilascio del green pass.