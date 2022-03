Dopo lo stop causa Covid le imprese tornano in fiera, Mastrantuono: “Tante adesioni a Master Expo. Voglia di rinnovarsi”

Liguria. Nel 2020 la terza edizione era stata purtroppo annullata per la pandemia, ma ora Master Expo è pronta ad riaprire i battenti martedì 29 marzo. “La voglia di tornare in presenza e offrire occasioni per rinnovarsi e stare al passo con i tempi è forte”, commenta entusiasta Gianfranco Mastrantuono, fondatore della fiera e da quasi 30 anni esperto dei settori alberghiero e ristorazione.

Nonostante il lungo stop e l’andamento oscillante del contagio da Coronavirus, Gianfranco, insieme a circa 60 espositori, non si è perso di morale ed è tornato a organizzare la fiera d’eccellenza. “Le aspettative sono molto alte anche perchè le adesioni sono numerose e altrettante le novità – specifica Mastrantuono -: se con la prima edizione abbiamo avuto circa 160 clienti, questa volta ci aspettiamo 700/800 specialisti del settore”.

Master Expo è una fiera nata per valorizzare le strutture ricettive del territorio, far conoscere al pubblico prodotti e servizi nuovi e distinguenti, creare una rete tra le eccellenze della zona; il tutto in una cornice ad hoc: il Palafiori di Sanremo. In particolare, vede i migliori protagonisti del settore ricettivo italiano ed estero, oltre che del nostro territorio, riunirsi per presentare le loro proposte più interessanti e tante idee innovative, dando così la possibilità a tutti i partecipanti di toccare con mano e vedere in prima persona le nuove direzioni verso le quali si sta muovendo un settore vitale per il territorio ligure e non solo, che in questi ultimi anni sta vivendo un periodo di grandi difficoltà.

Questa nuova edizione, che si terrà in due giornate (martedì 29 e mercoledì 30 marzo), avrà delle importanti novità: show cooking con chef di alto livello che proporranno alimenti preparati con speciali cotture per un’esperienza di gusto unica, senza dimenticare l’impegno per il rispetto dell’ambiente; stand con particolari dehor; la presenza di alimentaristi internazionali; e un’attenzione per l’arredamento.

“Master Expo è l’unica fiera dedicata alla ristorazione e all’hotellerie in Liguria – aggiunge il fondatore – e proprio per la vicinanza con la Francia allarga il bacino della clientela. Sanremo infatti abbraccia un territorio vasto che va da Cannes a Genova. L’obiettivo di questa manifestazione di settore è quello di far incontrare le idee e offrire spunti agli addetti ai lavori per rinnovare e rendere sempre più attrattiva la propria attività“.

La fiera che accoglie professionisti e appassionati di cucina sarà anche un’occasione per fare beneficienza: in questa edizione, visti gli ultimi rivolgimenti mondiali, si aiuterà la Fondazione Voices of Children che fornisce assistenza continua ai bambini e alle famiglie colpite dalla guerra in Ucraina.