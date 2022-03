Dopo due mesi di stop causa Covid, riprende la stagione teatrale del Chebello di Cairo: si inizia con “Da madre a madre”

Cairo Montenotte. A due mesi esatti dall’ultimo spettacolo e dalla successiva sospensione nel periodo di maggior numero di contagi da Covid-19, riprende la stagione teatrale cairese organizzata dalla Compagnia Uno Sguardo dal Palcoscenico.

Il 10 marzo, alle ore 21, in coincidenza con le iniziative legate alla Giornata Internazionale della Donna, toccherà proprio ad un’attrice originaria di Cairo Montenotte, Carla Peirolero – affiancata da Irene Lamponi e Bintou Quattara – dare nuovamente il via agli spettacoli del cartellone con ‘Da madre a madre’ ispirato a ‘L’anello forte’ di Nuto Revelli e diretto da Enrico Campanati; produzione Suq Festival e Teatro.

‘Da madre a madre’ mette in scena il mondo dei matrimoni misti, della tratta delle bianche, delle guaritrici e ‘masche’ degli anni ’20 e 50, e l’Africa, di ieri e di oggi. Uno spettacolo che parla di donne, di madri, di come spesso siano proprio loro l’anello forte, oggi come ieri, in Italia come in Africa. Si ride e ci si commuove, intrecciando esperienze, ricordi, geografie diverse.

Nato da un lavoro di scambio e scrittura tra le tre protagoniste, lo spettacolo parla delle similitudini, più che delle differenze, tra antiche e odierne schiavitù, ci racconta quel “mondo dei vinti“ che non conosce frontiere, o colore della pelle, ma solo gabbie da cui è possibile uscire solo attraverso consapevolezza, conoscenza, solidarietà.

“È una idea che mi frulla in testa da tanto tempo – afferma Carla Peirolero -. Mi ha sempre colpito la similitudine tra le storie contadine raccolte da Nuto Revelli, o che mi raccontava la nonna Ghitina, filandera a Mondovì, e le storie che ho sentito al Suq, dalle donne immigrate. La fatica e la forza, la rivolta silenziosa, ma tenace. Il volere tenere insieme la famiglia o le famiglie, a costo di sacrifici, per garantire un futuro ai figli, alle figlie. Da madre a madre”.