Donna investita da un’auto ad Albenga: trasportata in ospedale

Albenga. E’ stata trasferita al Santa Corona in codice giallo la donna che, questa mattina, è stata investita mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in via Genova ad Albenga.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10 circa. La donna è stata prontamente soccorsa da alcuni passanti e, subito dopo, dai volontari della croce bianca intervenuti sul posto.

Nonostante il “volo” considerevole, la donna non è in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale, che hanno effettuato i rilievi del caso. Secondo quanto accertato, il conducente dell’auto non si sarebbe accorto della presenza della donna a causa del sole che lo ha abbagliato.